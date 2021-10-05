Прокуратура обяжет ответить «Ресо-гарантию» о проблемах с Е-ОСАГО

Также клиенты жалуются на ошибки в оформлении полисов. В частности, один из них написал, что в 2020 году агент “Ресо” неверно внес данные его водительского удостоверения в систему. В результате клиенту насчитали каско выше, чем на самом деле. Через год вскрылась ошибка.