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Прокуратура обяжет ответить «Ресо-гарантию» о проблемах с Е-ОСАГО

5 октября 2021, 11:56
Фото: pxfuel.com
Чертановская межрайонная прокуратура Москвы признала САО «Ресо-гарантия» виновным в нарушении закона о СМИ из-за отсутствия ответа на запросы журналистов о проблемах с оформлением электронных полисов ОСАГО (Е-ОСАГО).

Как пишет rostovgazeta.ru, на «Ресо-гарантию» стали поступать жалобы из-за размеров выплат и проблем с получением страховки в интернете. Журналисты издания в конце июля направили несколько запросов в компанию с просьбой прокомментировать эту ситуацию. Однако представители «Ресо-гарантии» проигнорировали журналистов, что и стало поводом для обращения в прокуратуру.

Ведомство в свою очередь выявило нарушение части 2 статьи 40 закона о СМИ (отказ в предоставлении информации) и обязало компанию устранить нарушение. Было возбуждено административное дело в отношении должностного лица компании. Теперь ему грозит штраф.

«Ресо-гарантия» сейчас выступает ответчиком по сотням искам. Ее собственники — миллиардеры Сергей и Николай Саркисовы. Компания фигурирует в СМИ в связи со скандалом с участием бывшего президента Франции Николя Саркози, который якобы получал от нее миллионы евро.

На известных сайтах-отзовиках можно найти много отрицательных мнений о компании. Люди пишут о том, что длительное время платят страховой компании немалые деньги, чтобы “спать спокойно и не заморачиваться”. Однако в случае проблемы она присылает “Почтой России заключение “эксперта“.

«Сколько таких, как я? В “Ресо” больше — ни ногой», — пишут клиенты, столкнувшиеся с проблемами с выплатами.

Также клиенты жалуются на ошибки в оформлении полисов. В частности, один из них написал, что в 2020 году агент “Ресо” неверно внес данные его водительского удостоверения в систему. В результате клиенту насчитали каско выше, чем на самом деле. Через год вскрылась ошибка.

«Как думаете, “Ресо” извинилась? Вернула деньги? Предложила сорри-бонус? Ага! Сейчас! Короче говоря, не советую. Мне с “Ресо” противно!» — отмечает пострадавший автолюбитель.

#Новости#Общество
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