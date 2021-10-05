Почему статистика умерших от ковида в Белгородской области ниже данных Росстата

По информации Росстата, за июль в Белгородской области COVID-19 стал основной причиной смерти для 253 человек. В 196 случаях коронавирус подтвердили. Ещё у 57 человек инфекцию не обнаружили.
При этом в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что в июле коронавирус унёс жизни 141 пациента. Журналисты ИА «Бел.Ру» отправили официальный запрос в ведомство.
Нам сообщили, что информация по смертям от коронавируса от регионального департамента здравоохранения — это ежедневные оперативные данные, в которых учитываются случаи смерти от COVID-19, когда диагноз пациенту поставили при жизни, а также часть случаев, когда диагноз установили по итогам патологоанатомических исследований, проведённых в короткий срок.
А данные Росстата включают результаты окончательных заключений всех проведённых патологоанатомических исследований. В этом и причина расхождения данных.