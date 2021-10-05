Почему статистика умерших от ковида в Белгородской области ниже данных Росстата

Нам сообщили, что информация по смертям от коронавируса от регионального департамента здравоохранения — это ежедневные оперативные данные, в которых учитываются случаи смерти от COVID-19, когда диагноз пациенту поставили при жизни, а также часть случаев, когда диагноз установили по итогам патологоанатомических исследований, проведённых в короткий срок.