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Почему статистика умерших от ковида в Белгородской области ниже данных Росстата

5 октября 2021, 16:30
Фото: pixabay.com
В департаменте здравоохранения Белгородской области объяснили, почему региональная статистика умерших от коронавируса ниже, чем данные Росстата. По данным ведомства, в июле скончался 141 пациент, а по информации Росстата — 253.

По информации Росстата, за июль в Белгородской области COVID-19 стал основной причиной смерти для 253 человек. В 196 случаях коронавирус подтвердили. Ещё у 57 человек инфекцию не обнаружили.

При этом в региональном департаменте здравоохранения сообщили, что в июле коронавирус унёс жизни 141 пациента. Журналисты ИА «Бел.Ру» отправили официальный запрос в ведомство.

Нам сообщили, что информация по смертям от коронавируса от регионального департамента здравоохранения — это ежедневные оперативные данные, в которых учитываются случаи смерти от COVID-19, когда диагноз пациенту поставили при жизни, а также часть случаев, когда диагноз установили по итогам патологоанатомических исследований, проведённых в короткий срок.

А данные Росстата включают результаты окончательных заключений всех проведённых патологоанатомических исследований. В этом и причина расхождения данных.

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