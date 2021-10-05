Гостиницу «Русь» в Старом Осколе отдадут в частные руки

Напомним, что в 2020 году планировалось продать на аукционе 13 объектов недвижимости с двумя земельными участками под ними базы отдыха в Старооскольском горокруге. Сделать это не получилось из-за работ по уточнению границ земельных участков базы и земель лесного фонда. В итоге план перенесли на 2021 год.