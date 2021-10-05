Гостиницу «Русь» в Старом Осколе отдадут в частные руки

В прогнозный план приватизации муниципального имущества Старооскольского горокруга на 2021–2023 гг. внесли ещё один объект. Это МУП «Гостиница „Русь“».
Предприятие попало в раздел документа об организациях, которые подлежат приватизации путём преобразования в АО и ООО. Предполагаемый срок приватизации — 2022 год.
Напомним, что в 2020 году планировалось продать на аукционе 13 объектов недвижимости с двумя земельными участками под ними базы отдыха в Старооскольском горокруге. Сделать это не получилось из-за работ по уточнению границ земельных участков базы и земель лесного фонда. В итоге план перенесли на 2021 год.