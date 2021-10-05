Девочку с аутизмом из Белгорода не пустили на аттракцион в воронежском ТРЦ

Женщина из Белгородской области написала об этом жалобы в паблике «Мой и твой Воронеж». Её шестилетняя дочка хотела покататься на «Гусенице» в парке аттракционов ТРЦ «Град». Девочка — аутист, она не разговаривает и понимает только жесты. Но агрессивного поведения, по словам мамы, у неё никогда не было.
Но когда администратор аттракционов узнал о состоянии девочки, он запретил ей с папой кататься на любых аттракционах, сославшись на распоряжение руководства.
Белгородка отметила, что стоило честно написать, что детям-инвалидам аттракционы недоступны. При этом в других городах она с мужем катала дочку там, где в Воронеже почему-то запрещено.
В парке аттракционов в комментарии по ситуации рассказали, что официальных обращений по этому вопросу к ним не поступало, поэтому служебное расследование провести не могут. При этом там не стали отрицать, что ситуация могла иметь место, потому что оператор аттракционов может отказать в катании в целях обеспечения безопасности посетителя.