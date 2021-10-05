Девочку с аутизмом из Белгорода не пустили на аттракцион в воронежском ТРЦ

В парке аттракционов в комментарии по ситуации рассказали, что официальных обращений по этому вопросу к ним не поступало, поэтому служебное расследование провести не могут. При этом там не стали отрицать, что ситуация могла иметь место, потому что оператор аттракционов может отказать в катании в целях обеспечения безопасности посетителя.