Белгородэнерго впервые автоматизировало участок кабельной сети

Двухтрансформаторную подстанцию, питающую один из учебных корпусов технологического университета, филиал оснастил устройствами телемеханики и связи, обеспечивающими качественный дистанционный мониторинг основных параметров оборудования, включая наличие напряжения на отходящих кабельных линиях (КЛ) 0,4 кВ и факты аварийных событий в сети 6 кВ, а также управление коммутационными аппаратами распределительного устройства 6 кВ подстанции. Вся информация будет доступна диспетчеру Центра управления сетями в режиме онлайн.