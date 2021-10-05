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Posted 5 октября 2021, 08:57

Published 5 октября 2021, 08:57

Modified 18 сентября 2022, 14:14

Updated 18 сентября 2022, 14:14

Белгородэнерго впервые автоматизировало участок кабельной сети

5 октября 2021, 08:57
Сюжет
Подстанция
Филиал ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» завершил реконструкцию закрытой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ № 126, расположенной в здании механического корпуса БГТУ им. В. Г. Шухова. Впервые в рамках проекта реализовано альтернативное техническое решение по автоматизации кабельных линий 6–10 кВ.

Двухтрансформаторную подстанцию, питающую один из учебных корпусов технологического университета, филиал оснастил устройствами телемеханики и связи, обеспечивающими качественный дистанционный мониторинг основных параметров оборудования, включая наличие напряжения на отходящих кабельных линиях (КЛ) 0,4 кВ и факты аварийных событий в сети 6 кВ, а также управление коммутационными аппаратами распределительного устройства 6 кВ подстанции. Вся информация будет доступна диспетчеру Центра управления сетями в режиме онлайн.

Уникальность проекта заключается в реализации альтернативного технического решения по автоматизации кабельной сети 6 кВ путём установки в проходных трансформаторных подстанциях выключателей нагрузки 6 кВ, оснащённых моторными приводами, индикаторов коротких замыканий для КЛ и современных компактных устройств телемеханики.

Экономически данное решение значительно эффективнее, нежели традиционное, основанное на использовании вакуумных выключателей и микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики. При повреждении кабельной линии происходит фиксация аварийного события индикаторами короткого замыкания, и данные тут же передаются в оперативно-информационный комплекс Центра управления сетями.

Действием защит отключается выключатель питающей линии, после чего диспетчер на основании показаний индикаторов короткого замыкания дистанционно, по телеуправлению отключает выключатель нагрузки повреждённой отходящей линии и включает выключатель питающей линии. Таким образом сокращается время восстановления электроснабжения потребителей и трудозатраты на определение поврежденного участка сети.

После завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ планируется проведение опытно-промышленной эксплуатации, включающей тестирование работоспособности системы, после чего будет сделано заключение о целесообразности массового внедрения новой технологии.

Территория БГТУ им. В. Г. Шухова является частью пилотной зоны, где Белгородэнерго при содействии областного правительства реализует проект «Умный квартал». Энергетики уже заменили сеть наружного освещения и систему учёта электроэнергии, в перспективе планируется реконструировать распределительный пункт 6 кВ и восемь трансформаторных подстанций, обеспечивающих электроснабжение учебных корпусов, жилых домов и учреждений.Сергей Демидов, заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»

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