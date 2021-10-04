В Белгороде хотят открыть арт-пространство «Папин Гараж» с ретромашинами

В детстве бабушка мне подарила педального «Москвича». У отца был старый ГАЗ-21 «Волга». Наверное, всё это [любовь к автомобилям] пошло с тех лет, когда я на заднем сиденье машины отца катался. Отец чинил свою «Волгу», а я свой «Москвич». Хочется сделать место, где было бы интересно и взрослым, и детям. Можно сделать детский картодром на «Москвичах», чтобы интересно время проводить. Такие вещи, которые кому-то не дают забыть о прошлом, а кому-то рассказывают о нём. Андрей Гуторов