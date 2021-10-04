В Белгороде хотят открыть арт-пространство «Папин Гараж» с ретромашинами

В выпуске YouTube канала «Неморе» Андрей Гуторов рассказал о любимом увлечении и о своих планах. Пару лет назад мужчине пришла в голову идея — собрать всю коллекцию в одном месте и сделать тематическое пространство, в которое люди по интересам могли бы приехать провести время. Назвать это место он хочет Papin Garage.
Только в «Папином Гараже» можно будет найти любую вещь из своего детства, юности или будущего. Здесь, по задумке коллекционера, можно было бы «пообщаться, пожарить шашлыки, „поковырять“ свою машину в атмосферном месте, увидеть автомобили из своего любимого фильма, прокатиться на этих машинках». Возможно, здесь бы расположился блошиный рынок бытовых ретровещичек, которые люди зачастую просто выносят на помойку. «Я подобного места не нашёл в стране», — делится Андрей.
В детстве бабушка мне подарила педального «Москвича». У отца был старый ГАЗ-21 «Волга». Наверное, всё это [любовь к автомобилям] пошло с тех лет, когда я на заднем сиденье машины отца катался. Отец чинил свою «Волгу», а я свой «Москвич». Хочется сделать место, где было бы интересно и взрослым, и детям. Можно сделать детский картодром на «Москвичах», чтобы интересно время проводить. Такие вещи, которые кому-то не дают забыть о прошлом, а кому-то рассказывают о нём. Андрей Гуторов
Авто из коллекции Андрея Гуторова белгородцы могли видеть на различных выставках, фестивалях или просто на дорогах города. В его арсенале есть американский Chevrolet Apache Fleetside 1959 года, советский ГАЗ-69, шикарный Cadillac Deville 1967, хот-род на базе «Москвича-401» и Citroen 2CV 4 1970-х.
Последнего Андрей со своей женой привезли из Питера. Автомобиль можно было увидеть в фильме «Жандарм на отдыхе» с Луи де Фюнесом в главной роли. «Этот Citroen — символ Франции. С конца 40-х годов до 1991-го он практически без изменения выпускался. Очень своеобразная техника. Другая философия у людей. Видно, что жили небогато после войны», — рассказал Андрей.
Примечательно, что все десять ретроавтомобилей из коллекции Гуторова — на ходу. Раньше коллекционер участвовал в выставках автомобилей, но сейчас желание пропало. Мужчина отметил разные ценности людей по отношению к вещам. После участия в мероприятии на хот-роде на базе «Москвича-401» он недосчитался деталей.
Люди приходят на мероприятие разные. Кто-то воспитан к чужим вещам относиться с пониманием: не трогать лишний раз или хотя бы спросить, можно ли посидеть, сфотографироваться, завести, прокатиться. А есть беспардонная публика. Могут подойти, открутить, оторвать. Так и получилось с «Москвичом». Мы пришли, а ключей в замке уже нет, выключатель поворотников отломан. Вроде, мелочь, но неприятно, потому что там штучной работы все детали. Андрей Гуторов
В данный момент проект арт-пространства «Папин Гараж» находится на согласовании в управлении архитектуры Белгорода. Если всё сложится, то уже весной в областном центре может появиться такая уникальная локация, где белгородцы смогут путешествовать во времени.