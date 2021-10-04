Храм в Таврово под Белгородом построят при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча

Не существует рационального научного объяснения, что такое человеческая жизнь — это по сей день остаётся тайной. У человека есть душа, и это неоспоримо. Нужны места, где он сможет своей душой пообщаться с Всевышним. Ощущая эту тайну, пообщаться с её создателем каждый на своём языке. Андрей Скоч