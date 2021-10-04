Храм в Таврово под Белгородом построят при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча

Posted 4 октября 2021, 06:53
Published 4 октября 2021, 06:53
Modified 1 декабря, 08:48
Updated 1 декабря, 08:48
В село Таврово функционирует один храм-часовня святителя Спиридона Тримифунтского. В выходные дни в храме проводятся уроки церковного пения для всех желающих, занятия по основам православной культуры и изобразительного искусства, жители собираются на церковные праздники.
Однако здание слишком маленькое, поэтому некоторым сельчанам приходится молиться на улице. Когда к Андрею Скочу обратились с просьбой помочь в строительстве нового храма, он согласился это сделать.
Не существует рационального научного объяснения, что такое человеческая жизнь — это по сей день остаётся тайной. У человека есть душа, и это неоспоримо. Нужны места, где он сможет своей душой пообщаться с Всевышним. Ощущая эту тайну, пообщаться с её создателем каждый на своём языке. Андрей Скоч
Освятил камень в честь строительства храма митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, которого маленькие жители Таврово встретили цветами и караваем. Сельчане собрались на торжественной церемонии, приготовили пирожки и угощали чаем.
Место освящения закладного камня находится рядом с храмом-часовней святителя Спиридона Тримифунтского. Планируется построить однопрестольный храм с крестово-купольной конструкцией. Общая площадь территории постройки составит более 200 кв. м. Председатель попечительского совета по строительству храма Песчанской иконы Божией Матери Николай Незнамов рассказал, что закончить строительства планируют до конца следующего года.
Напомним, с 1 октября стартовала подача заявок на стипендию фонда «Поколение» Андрея Скоча «Лучший студент года». Кроме того, недавно депутат Госдумы РФ поучаствовал в открытии православного детсада в Старом Осколе.