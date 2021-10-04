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Больше 70 врачей смогут получить в 2022 году жильё в Белгородской области

4 октября 2021, 12:30
Фото: ИА «Бел.Ру»
На приобретение квартир медикам в проект бюджета области заложено 259 млн рублей. Об этом рассказал в ходе оперсовещания правительства региона начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров.

Всего на реализацию региональной программы «Обеспечение жильём медицинских работников госучреждений Белгородской области» запланировано больше 1 млрд рублей. В 2021 году правительство области закупит 181 служебную квартиру для врачей. Ещё 20 квартир приобретут в Старом Осколе за счёт внебюджетных средств.

В этом году 20 квартир приобретёт Старый Оскол за счёт дополнительных средств от «Металлоинвеста». Поэтому у нас получится 181 квартира.Вячеслав Гладков

По словам Владимира Базарова, в 2022 году в бюджете заложено 259 млн рублей на приобретение жилья для 79 врачей.

Что касается 2023 и 2024 годов, в программу эти цифры заложены, но они будут корректироваться в зависимости от вакансий врачей.Владимир Базаров

Напомним, получить жильё в рамках региональной программы могут медики не старше 55 лет, с российским гражданством, без финансовых обязательств по договору о целевом обучении, с высшим медицинским образованием. Согласно постановлению правительства Белгородской области, после 10 лет работы в учреждениях здравоохранения области медики смогут приватизировать служебное помещение, предоставленное по договору найма.

Вначале с предоставлением квартир для медиков возникли проблемы. В августе на одном из оперсовещаний мэр Белгорода Юрий Галдун заявил, что рекламу о предоставлении служебного жилья и работы запустили в ряде городов ЦФО, однако ажиотажа на переезд в Белгородскую область не возникло. Одной из причин стал неуточнённый регламент порядка предоставления квартир и последующей их приватизации.

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