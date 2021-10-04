Больше 70 врачей смогут получить в 2022 году жильё в Белгородской области

Всего на реализацию региональной программы «Обеспечение жильём медицинских работников госучреждений Белгородской области» запланировано больше 1 млрд рублей. В 2021 году правительство области закупит 181 служебную квартиру для врачей. Ещё 20 квартир приобретут в Старом Осколе за счёт внебюджетных средств.
В этом году 20 квартир приобретёт Старый Оскол за счёт дополнительных средств от «Металлоинвеста». Поэтому у нас получится 181 квартира.Вячеслав Гладков
По словам Владимира Базарова, в 2022 году в бюджете заложено 259 млн рублей на приобретение жилья для 79 врачей.
Что касается 2023 и 2024 годов, в программу эти цифры заложены, но они будут корректироваться в зависимости от вакансий врачей.Владимир Базаров
Напомним, получить жильё в рамках региональной программы могут медики не старше 55 лет, с российским гражданством, без финансовых обязательств по договору о целевом обучении, с высшим медицинским образованием. Согласно постановлению правительства Белгородской области, после 10 лет работы в учреждениях здравоохранения области медики смогут приватизировать служебное помещение, предоставленное по договору найма.
Вначале с предоставлением квартир для медиков возникли проблемы. В августе на одном из оперсовещаний мэр Белгорода Юрий Галдун заявил, что рекламу о предоставлении служебного жилья и работы запустили в ряде городов ЦФО, однако ажиотажа на переезд в Белгородскую область не возникло. Одной из причин стал неуточнённый регламент порядка предоставления квартир и последующей их приватизации.