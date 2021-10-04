Больше 70 врачей смогут получить в 2022 году жильё в Белгородской области

Вначале с предоставлением квартир для медиков возникли проблемы. В августе на одном из оперсовещаний мэр Белгорода Юрий Галдун заявил, что рекламу о предоставлении служебного жилья и работы запустили в ряде городов ЦФО, однако ажиотажа на переезд в Белгородскую область не возникло. Одной из причин стал неуточнённый регламент порядка предоставления квартир и последующей их приватизации.