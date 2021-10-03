В Белгороде за год построили и отремонтировали 44 спортивных объекта

В 2021 году в Белгороде построили и отремонтировали 44 спортивных объекта. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Семёна Чайки на Крейде, площадка для мини-футбола, волейбола и баскетбола, беговые дорожки и уличные тренажёры на улице Орлова. На стадионе в Оскочном рабочие установят оборудование для занятий воркаутом.