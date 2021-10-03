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В Белгороде за год построили и отремонтировали 44 спортивных объекта

3 октября 2021, 15:11
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
На реализацию целей чиновники направили около 281 млн рублей, сообщают в региональном правительстве.

В 2021 году в Белгороде построили и отремонтировали 44 спортивных объекта. Среди них физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Семёна Чайки на Крейде, площадка для мини-футбола, волейбола и баскетбола, беговые дорожки и уличные тренажёры на улице Орлова. На стадионе в Оскочном рабочие установят оборудование для занятий воркаутом.

Также в Белгороде отремонтировали 36 спортивных площадок и создали одну для сдачи нормативов ГТО. В управлении физической культуры и спорта отметили, что на всех площадках проложено травмобезопасное резиновое покрытие и размещено силовое оборудование.

По данным регионального правительства, в 2021 году на строительство и капитальный ремонт спортплощадок в Белгородской области было направлено порядка полумиллиарда рублей. На эти деньги рабочие построили и отремонтировали свыше сотни объектов.

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