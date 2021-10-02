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Начальник поезда украл у железнодорожной компании 120 тысяч рублей

2 октября 2021, 11:25
Фото: Бел.Ру
Мужчина присваивал часть денег, заработанных на платных услугах пассажирам. Его задержали транспортные полицейские Белгорода.

Руководитель железнодорожной компании сообщил в дежурную часть Белгородского линейного отдела МВД на транспорте, что один из его подчинённых присвоил 120 тысяч рублей организации.

Транспортные полицейские задержали подозреваемого — 23-летнего жителя Санкт-Петербурга, который временно исполнял обязанности начальника поезда. Во время рабочих поездок часть заработанных на платных услугах пассажирам денег он не передавал в бухгалтерию, а оставлял для личных нужд.

За присвоение с использованием служебного положения на молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса. Расследование дела продолжается.

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#Новости#Белгородский линейный отдел внутренних дел#Начальник поезда#Присвоение#Происшествия
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