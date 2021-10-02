Начальник поезда украл у железнодорожной компании 120 тысяч рублей

Транспортные полицейские задержали подозреваемого — 23-летнего жителя Санкт-Петербурга, который временно исполнял обязанности начальника поезда. Во время рабочих поездок часть заработанных на платных услугах пассажирам денег он не передавал в бухгалтерию, а оставлял для личных нужд.