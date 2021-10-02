Начальник поезда украл у железнодорожной компании 120 тысяч рублей

Руководитель железнодорожной компании сообщил в дежурную часть Белгородского линейного отдела МВД на транспорте, что один из его подчинённых присвоил 120 тысяч рублей организации.
Транспортные полицейские задержали подозреваемого — 23-летнего жителя Санкт-Петербурга, который временно исполнял обязанности начальника поезда. Во время рабочих поездок часть заработанных на платных услугах пассажирам денег он не передавал в бухгалтерию, а оставлял для личных нужд.
За присвоение с использованием служебного положения на молодого человека возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса. Расследование дела продолжается.