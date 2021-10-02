Белгородского чиновника понизили в должности из-за неправильного диплома

Начальника отдела правовой экспертизы правового управления администрации Новооскольского горокруга Артёма Клочкова отстранили от должности и понизили. Причиной стало заявление местного активиста Алексея Скурыдина в прокуратуру. Он пожаловался на то, что образование чиновника не соответствует занимаемой им должности.
Журналистам «Фонаря» он рассказал, что попросил прокуратуру округа проверить соответствие квалификации Клочкова занимаемой должности. В ходе проверки администрация привела нормативные акты в норму, прокуратура в итоге нарушений не нашла — Клочков имел диплом бакалавра по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Однако Скурыдин обратился в областную прокуратуру. После этого оказалось, что на данной должности нужно иметь высшее образование не ниже уровня специалиста или магистра и иметь стаж муниципальной службы не менее двух лет.