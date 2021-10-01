В Белгороде стартовала подача заявок на стипендию фонда «Поколение»

В этом году размер стипендии увеличен. Победителями станут 30 человек: 15 лауреатов первой степени, которые будут получать награду в размере 20 тысяч рублей в течение учебного года, и 15 — второй степени, премия которых составит 15 тысяч ежемесячно.
У каждого желающего студента Белгородской области есть шанс пополнить ряды стипендиатов, ведь с начала 1 октября стартовала подача заявок на стипендию фонда «Поколение» Андрея Скоча «Лучший студент года».
Кандидатом может стать любой студент или аспирант Белгородчины, даже если обучается на внебюджетном курсе.
Заявки от будут приниматься на сайте студентгода.рф в течение месяца, с 1 по 31 октября.
Что для этого нужно? Необходимо выбрать одну из 15 номинаций, затем разместить заявку, заполнив карточку участника, к которой прикрепить цветную фотографию, копию зачётной книжки или диплома с приложением, а также сканированные копии или фотографии достижений (дипломы, грамоты и т. д.), информационное письмо с рассказом о себе, своих успехах, достижениях, а также (по желанию) видеопрезентацию.
Организаторы учли предложения студентов и разделили конкурс на два этапа: заочный и очный. В первом для оценки всех поступивших заявок будет привлечена экспертная комиссия, которая и определит победителей, проходящих в следующий этап. На каждую номинацию будут претендовать не менее пяти участников-финалистов.
А с 1 декабря стартует второй, очный, этап конкурса.
На втором этапе, с 1 по 15 декабря, на сайте студентгода.рф все жители региона смогут сами определить, кто станет победителем конкурса, отдав свой голос за любого из кандидатов. Голосование будет проводиться через мобильное приложение, которое бесплатно устанавливается на смартфон (понадобится зарегистрировать только номер телефона). Следить за голосованием можно онлайн. Принимать участие в голосовании могут только жители Белгородской области.
По традиции победителей в номинации «Социальные проекты» Фонд «Поколение» определяет совместно с молодёжной организацией «Новое Поколение», чтобы выявить и поддержать лучшие социальные проекты студентов нашего края.
Подсчёт голосов, оформление итогового протокола и опубликование результатов голосования на сайте 29 декабря.
Торжественная церемония чествования победителей «Лучший студент года» пройдёт с участием руководителя Фонда «Поколение» Андрея Скоча.