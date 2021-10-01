Пять женщин умерли от коронавируса в Белгородской области

Заболело ещё 193 жителя Белгородской области. В Белгороде зафиксировали 107 новых случаев заболевания, в Старом Осколе — 29, в Яковлевском округе — 14, в Шебекинском округе и в Борисовском районе — по шесть, в остальных муниципалитетах — от нуля до пяти случаев.