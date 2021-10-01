Пять женщин умерли от коронавируса в Белгородской области

В горбольнице № 2 Белгорода не пережила болезнь местная жительница 1933 года рождения. Ещё одна женщина из областного центра скончалась в инфекционной клинической больнице.
В Старом Осколе в окружной больнице умерли две местные жительницы 1953 и 1959 годов рождения, а также женщина из Курской области, родившаяся в 1940 году. Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 1164.
Заболело ещё 193 жителя Белгородской области. В Белгороде зафиксировали 107 новых случаев заболевания, в Старом Осколе — 29, в Яковлевском округе — 14, в Шебекинском округе и в Борисовском районе — по шесть, в остальных муниципалитетах — от нуля до пяти случаев.
В больницах лежат 1728 пациентов. Из них 48 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам для искусственной вентиляции лёгких.
Выздоровели 187 белгородцев. Всего с начала пандемии в Белгородской области зафиксировали 54 087 случаев коронавируса.