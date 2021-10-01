Отделение неотложной помощи и очередь из грузовиков на границе: итоги 1 октября

В поликлинике № 6, на очереди в которой часто жаловались белгородцы, появилось отделение неотложной помощи. Здесь будут принимать пациентов, которым нужно оказать экстренную помощь.
Такие же отделения должны открыть в остальных поликлиниках Белгорода. Если всё пройдёт успешно, то отделения неотложной помощи появятся во всех медучреждениях региона.
1 октября перед МАПП «Нехотеевка» вытянулась очередь из грузовых машин. На девять часов утра там стояло 175 автомобилей.
Оказалось, что несколько часов украинская сторона не принимала грузовики. Легковые автомобили пропускали без задержек. Как сообщили в Белгородской таможне, очереди на въезд в Россию не было.
В список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке попали ещё три компании, которые работают в Белгороде.
Это имеющие признаки нелегального кредитора ООО «Ломбард один» (Ломбард № 1) и микрокредитная компания «Инвестиционный дом», а также потребительский кооператив социально-экономических программ для пайщиков «Русский капитал» с признаками финансовой пирамиды.
Перечень организаций с признаками нелегальной деятельности ведёт Банк России.