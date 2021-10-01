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Определились соперники «Белогорья» на втором этапе Кубка России

1 октября 2021, 07:25
Фото: Бел.Ру
В федерации волейбола провели жеребьёвку групп второго этапа и назначили хозяев декабрьского «Финала четырёх».

Решающие матчи Кубка России пройдут в Санкт-Петербурге, поэтому местный «Зенит» освобождён от участия в полуфинальной стадии.

На втором этапе команды разбили на три группы. «Белогорье» попало в группу «Б» (Новосибирск), в которой встретится с новосибирским «Локомотивом», новоуренгойским «Факелом» и красноярским «Енисеем». В финал выйдет победитель группы.

В группе «А» сыграют «Динамо» (Москва), «Урал» (Уфа), «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) и АСК (Нижний Новгород). В группу «В» вошли «Зенит-Казань», кемеровский «Кузбасс», «Динамо-ЛО» и «Нефтяник» (Оренбург).

Напомним, на предварительном этапе белгородские волейболисты заняли в группе второе место, пропустив вперёд московское «Динамо».

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