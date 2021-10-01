На таможне под Белгородом выстроилась очередь из 175 грузовиков

Утром 1 октября на выезд из России перед таможенным постом МАПП «Нехотеевка» образовалась очередь из грузовых автомобилей. С 7 до 10 часов украинская сторона машины не принимала, автомобильный пункт «Гоптовка» на территории Украины работает в минимальном объёме.