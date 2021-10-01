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На таможне под Белгородом выстроилась очередь из 175 грузовиков

1 октября 2021, 09:17
Фото: Пресс-служба Белгородской таможни
фото из архива
На пункте пропуска «Нехотеевка» образовалась очередь из-за того, что Украина несколько часов не принимала транспорт на свою территорию, рассказали в Белгородской таможне.

Утром 1 октября на выезд из России перед таможенным постом МАПП «Нехотеевка» образовалась очередь из грузовых автомобилей. С 7 до 10 часов украинская сторона машины не принимала, автомобильный пункт «Гоптовка» на территории Украины работает в минимальном объёме.

На 9 часов утра на границе выстроилась очередь из 175 автомобилей. За сутки с 30 сентября по 1 октября выехало 142 машины — это среднесуточный показатель.

Начальник таможенного поста МАПП «Нехотеевка» Андрей Стрижаков рассказал, что Белгородская таможня работает в тесном взаимодействии с пограничной службой России, выездное направление работы усилили.

«Пропуск легковых автомобилей происходит без задержек. На въезд в Россию очередей нет», — отметил Стрижаков.

#Новости#Нехотеевка#Таможня#Грузовики#Граница#Очередь#Общество
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