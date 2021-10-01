На таможне под Белгородом выстроилась очередь из 175 грузовиков

Утром 1 октября на выезд из России перед таможенным постом МАПП «Нехотеевка» образовалась очередь из грузовых автомобилей. С 7 до 10 часов украинская сторона машины не принимала, автомобильный пункт «Гоптовка» на территории Украины работает в минимальном объёме.
На 9 часов утра на границе выстроилась очередь из 175 автомобилей. За сутки с 30 сентября по 1 октября выехало 142 машины — это среднесуточный показатель.
Начальник таможенного поста МАПП «Нехотеевка» Андрей Стрижаков рассказал, что Белгородская таможня работает в тесном взаимодействии с пограничной службой России, выездное направление работы усилили.
«Пропуск легковых автомобилей происходит без задержек. На въезд в Россию очередей нет», — отметил Стрижаков.