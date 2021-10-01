Гладков призвал сократить сроки запуска отопления в квартиры до пяти-семи дней

Утреннее видеообращение к белгородцам Вячеслав Гладков посвятил теме отопления. Губернатор согласился, что срок запуска тепла в дома немного затянулся.
Считаю, что это можно и нужно делать в два раза быстрее. Срок подключения всех объектов нужно сократить с двух недель до 5–7 дней.Вячеслав Гладков
Этот вопрос Гладков обещал обсудить с подчинёнными на следующей неделе.
Глава региона отметил, что остаётся ещё одна проблема — когда именно начинать подачу тепла. Нормативы сегодня уже не устраивают. Одни мёрзнут, когда на улице ещё сохраняется температура выше +20. По словам Гладкова, первые просьбы включить отопление он получил в начале сентября. Другие же не хотят рано начинать платить за услугу.
«Поэтому нам нужен чёткий алгоритм, чтобы у жителей не возникало столько вопросов. Нужны законодательные решения», — уверен Гладков.
Большинство домов в муниципалитете уже получают тепло. Проблемы остаются в тех МКД, в которых регулировкой оборудования занимаются управляющие компании.
Отопительный сезон в Белгородской области в 2021 году начался рано — с 20 сентября. В прошлом году его в регионе открыли 5 октября. Первыми отопление начали получать детсады, школы и больницы.
Дома в Белгороде начали отапливать с 27 сентября. Работает тематическая горячая линия 274-274 и 327-355.