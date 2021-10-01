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Гладков призвал сократить сроки запуска отопления в квартиры до пяти-семи дней

1 октября 2021, 09:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Губернатор Белгородской области заявил во время утреннего видеообращения в соцсетях, что процесс запуска отопления в регионе «немного затянулся». При этом остаётся сложный вопрос о том, когда именно начинать подачу тепла. Есть люди, которым холодно и при +27, а есть те, кто не хочет рано платить за отопление.
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ЖКХ

Утреннее видеообращение к белгородцам Вячеслав Гладков посвятил теме отопления. Губернатор согласился, что срок запуска тепла в дома немного затянулся.

Считаю, что это можно и нужно делать в два раза быстрее. Срок подключения всех объектов нужно сократить с двух недель до 5–7 дней.Вячеслав Гладков

Этот вопрос Гладков обещал обсудить с подчинёнными на следующей неделе.

Глава региона отметил, что остаётся ещё одна проблема — когда именно начинать подачу тепла. Нормативы сегодня уже не устраивают. Одни мёрзнут, когда на улице ещё сохраняется температура выше +20. По словам Гладкова, первые просьбы включить отопление он получил в начале сентября. Другие же не хотят рано начинать платить за услугу.

«Поэтому нам нужен чёткий алгоритм, чтобы у жителей не возникало столько вопросов. Нужны законодательные решения», — уверен Гладков.

Большинство домов в муниципалитете уже получают тепло. Проблемы остаются в тех МКД, в которых регулировкой оборудования занимаются управляющие компании.

Отопительный сезон в Белгородской области в 2021 году начался рано — с 20 сентября. В прошлом году его в регионе открыли 5 октября. Первыми отопление начали получать детсады, школы и больницы.

Дома в Белгороде начали отапливать с 27 сентября. Работает тематическая горячая линия 274-274 и 327-355.

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#Новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Отопление#ЖКХ#Губернатор#Общество
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