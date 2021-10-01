Гладков призвал сократить сроки запуска отопления в квартиры до пяти-семи дней

Губернатор Белгородской области заявил во время утреннего видеообращения в соцсетях, что процесс запуска отопления в регионе «немного затянулся». При этом остаётся сложный вопрос о том, когда именно начинать подачу тепла. Есть люди, которым холодно и при +27, а есть те, кто не хочет рано платить за отопление.

Сюжет ЖКХ