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У губернатора Белгородской области появился новый советник

30 сентября 2021, 10:25
Фото: ИА "Бел.Ру"
27 сентября Вячеслав Гладков назначил нового советника губернатора. Им стал Рустэм Зайнуллин.

Вячеслав Гладков назначил на должность госслужбы региона советника губернатора Рустэма Зайнуллина. По данным телеграм-канала «БелТру», до назначения с 2019 года Зайнуллин работал директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. С сентября 2016 года он находился на посту и. о. директора департамента имущественных и земельных отношений Севастополя.

С 2014 по 2016 гг. Рустэм Зайнуллин работал министром имущественных отношений Удмуртской Республики.

Фото: телеграм-канал "БелТру"

Родился Рустэм Зайнуллин 26 августа 1976 года в Ижевске. Окончил Удмуртский государственный университет.

Напомним, что 27 сентября Вячеслав Гладков официально стал губернатором Белгородской области. В первый день после инаугурации глава региона подписал порядка 20 новых постановлений.

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