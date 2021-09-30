У губернатора Белгородской области появился новый советник

Вячеслав Гладков назначил на должность госслужбы региона советника губернатора Рустэма Зайнуллина. По данным телеграм-канала «БелТру», до назначения с 2019 года Зайнуллин работал директором департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. С сентября 2016 года он находился на посту и. о. директора департамента имущественных и земельных отношений Севастополя.
С 2014 по 2016 гг. Рустэм Зайнуллин работал министром имущественных отношений Удмуртской Республики.
Родился Рустэм Зайнуллин 26 августа 1976 года в Ижевске. Окончил Удмуртский государственный университет.
Напомним, что 27 сентября Вячеслав Гладков официально стал губернатором Белгородской области. В первый день после инаугурации глава региона подписал порядка 20 новых постановлений.