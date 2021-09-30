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Тетюхин не смог назвать бюджет «Белогорья» и стоимость контрактов игроков

30 сентября 2021, 09:42
Фото: ИА «Бел.Ру»
Гендиректор белгородских «львов» заявил, что клуб пока не готов говорить о деньгах, однако в будущем намерен быть более открытым.

На пресс-конференции волейбольного клуба «Белогорье» 29 сентября у генерального директора Сергея Тетюхина спросили, когда «львы» начнут говорить о своём бюджете и озвучивать цифры по контрактам игроков, что есть практически везде, кроме Белгорода.

То, что касается работы со спонсорами, мы, наверное, ещё не дошли до такого, чтобы открыто об этих цифрах говорить. Я думаю, что это не за горами. Мы ещё вернёмся к этому вопросу. По контрактам мы тоже не будем озвучивать цифры. Пока есть моменты, которые мы не готовы обсуждать. Сергей Тетюхин

Что касается того, на сколько лет подписан игрок, «Белогорье» будет предоставлять информацию об этом в открытом доступе.

Стоит отметить, что предыдущий президент клуба Геннадий Шипулин также старался не называть конкретные цифры казны клуба и ограничивался краткими понятиями по типу «мы третьи-пятые в стране по бюджету».

Между тем, в этом году «Белогорье» подписало марокканского волейболиста Мохаммеда Аль-Хачдади, который считается лучшим игроком Африки. Экс-президент Шипулин назвал нового диагонального самым выгодным экономическим приобретением клуба.

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