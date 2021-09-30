Тетюхин не смог назвать бюджет «Белогорья» и стоимость контрактов игроков

То, что касается работы со спонсорами, мы, наверное, ещё не дошли до такого, чтобы открыто об этих цифрах говорить. Я думаю, что это не за горами. Мы ещё вернёмся к этому вопросу. По контрактам мы тоже не будем озвучивать цифры. Пока есть моменты, которые мы не готовы обсуждать. Сергей Тетюхин