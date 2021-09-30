Где в частном секторе Белгорода можно подключить интернет: карта

Posted 30 сентября 2021, 12:10
Published 30 сентября 2021, 12:10
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Белгородцы, проживающие в частном секторе, могут узнать о возможности подключения интернета по интерактивной карте. На ней указаны улицы, на которых такая возможность уже имеется.
Также на карте есть информация об улицах, где такой возможности пока нет, но в планах — обеспечить доступ к сети. Сроки указаны.
В горадминистрации отметили, что только за последние три месяца оптоволокно провели на 61 улицу. Задать вопросы можно по телефону +7 (4722) 73–28–07.
В июле, напомним, мэрия представила результаты опроса белгородцев, проживающих в частном секторе. Оказалось, что к Сети хотели подключиться 90% респондентов, но только каждый второй был готов платить за его подключение 10 тыс. рублей.
Ранее мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что в 2021–2022 гг. весь областной центр планируют обеспечить качественным покрытием интернета.