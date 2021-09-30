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Posted 30 сентября 2021, 12:10

Published 30 сентября 2021, 12:10

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Где в частном секторе Белгорода можно подключить интернет: карта

30 сентября 2021, 12:10
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Новости Белгорода
В мэрии напомнили о существовании интерактивной карты, на которой указано, какие улицы можно подключить к интернету. В телеграм-канале горадминистрации отметили, что за последние три месяца оптоволокно провели на 61 улицу.

Белгородцы, проживающие в частном секторе, могут узнать о возможности подключения интернета по интерактивной карте. На ней указаны улицы, на которых такая возможность уже имеется.

Также на карте есть информация об улицах, где такой возможности пока нет, но в планах — обеспечить доступ к сети. Сроки указаны.

В горадминистрации отметили, что только за последние три месяца оптоволокно провели на 61 улицу. Задать вопросы можно по телефону +7 (4722) 73–28–07.

В июле, напомним, мэрия представила результаты опроса белгородцев, проживающих в частном секторе. Оказалось, что к Сети хотели подключиться 90% респондентов, но только каждый второй был готов платить за его подключение 10 тыс. рублей.

Ранее мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что в 2021–2022 гг. весь областной центр планируют обеспечить качественным покрытием интернета.

#Новости#Общество#Интернет#Новости Белгорода#Белгород#Частный сектор
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