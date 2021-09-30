Где в частном секторе Белгорода можно подключить интернет: карта

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В мэрии напомнили о существовании интерактивной карты, на которой указано, какие улицы можно подключить к интернету. В телеграм-канале горадминистрации отметили, что за последние три месяца оптоволокно провели на 61 улицу.

Белгородцы, проживающие в частном секторе, могут узнать о возможности подключения интернета по интерактивной карте. На ней указаны улицы, на которых такая возможность уже имеется. Также на карте есть информация об улицах, где такой возможности пока нет, но в планах — обеспечить доступ к сети. Сроки указаны. В горадминистрации отметили, что только за последние три месяца оптоволокно провели на 61 улицу. Задать вопросы можно по телефону +7 (4722) 73–28–07. В июле, напомним, мэрия представила результаты опроса белгородцев, проживающих в частном секторе. Оказалось, что к Сети хотели подключиться 90% респондентов, но только каждый второй был готов платить за его подключение 10 тыс. рублей. Ранее мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что в 2021–2022 гг. весь областной центр планируют обеспечить качественным покрытием интернета.