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Белгородских подростков наказали за драку на набережной

30 сентября 2021, 14:59
Фото: Бел.Ру
В пресс-службе УМВД по Белгородской области рассказали о наказании для двоих подростков и 24-летнего мужчины, устроивших 9 июня драку в парке Победы.

По результатам проверки на 17-летнего подростка составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Мать 16-летнего подростка оштрафовали за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Полицейские провели с семьями профилактическую беседу и направили материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних. О наказании для 24-летнего мужчины в УМВД не сообщили, пишет «Фонарь».

Напомним, 9 июня в парке Победы несовершеннолетние подрались с 24-летним парнем. По сообщению одной из свидетельниц, она отдыхала с друзьями, рядом сидела незнакомая девушка и пила пиво. В это время молодой человек, проходивший мимо, поинтересовался у компании, почему девушка пьёт в центре города. Ребята пытались объяснить, что не знают девушку, но парень повёл себя агрессивно и полез в драку.

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