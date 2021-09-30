Белгородских подростков наказали за драку на набережной

Напомним, 9 июня в парке Победы несовершеннолетние подрались с 24-летним парнем. По сообщению одной из свидетельниц, она отдыхала с друзьями, рядом сидела незнакомая девушка и пила пиво. В это время молодой человек, проходивший мимо, поинтересовался у компании, почему девушка пьёт в центре города. Ребята пытались объяснить, что не знают девушку, но парень повёл себя агрессивно и полез в драку.