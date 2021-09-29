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На сайте горсовета Белгорода появится информация о депутатах-прогульщиках

29 сентября 2021, 12:28
Фото: сайт Белгородского горсовета
Об этом сообщила председатель Белгородского городского совета Ольга Медведева. Информация о посещении депутатами заседаний и постоянных комиссий появится на сайте горсовета.

Как сообщила в своём отчёте Медведева, деятельность депутатского корпуса информационно открыта — все сессии транслируются в прямом эфире на официальном сайте органов местного самоуправления.

Помимо этого, на сайте горсовета запустили новый сервис интерактивного взаимодействия. В разделе «Публичные слушания» белгородцы смогут оставить свои замечания и предложения по проектам, вынесенным на общественное обсуждение с помощью специально разработанной формы.

А с 2022 года на сайте появится информация о том, как депутаты посещают заседания постоянных комиссий, сессии, а также данные о направлении депутатских запросов. Медведева добавила, что всё это позволит сделать выводы об активности народных избранников.

Напомним, по итогам работы за ноябрь–декабрь 2020 года в 25% случаях депутаты Госдумы от Белгородской области на заседаниях не присутствовали. Если сравнивать с другими регионами, то, например, доля пропущенных депутатами пленарных заседаний в Липецкой области составила 53,57%, а в Курской — 32,15%.

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