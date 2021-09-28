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Пользователи нового iPhone 13 раскритиковали девайс за баги и ошибки

28 сентября 2021, 14:43
Фото: pixabay.com
Новинка от Apple только поступила в продажу, но уже успела разочаровать пользователей рядом проблем. Компания устранит недостатки в очередном обновлении.

Владельцы телефона обратили внимание: при восстановлении iPhone или iPad из резервной копии не удаётся воспользоваться каталогом и настройками Apple Music. Проблемы возникли и с «Библиотекой синхронизации», пишут «Новые Известия».

Пользователи iPhone 13 отметили, что синхронизировать смартфон с Apple Watch не получается. В компании посоветовали сбросить сеть, но решить проблему это не помогло.

Кроме того, фанатов девайса огорчил и режим макросъёмки — после использования его невозможно отключить.

В Apple заверили, что все недостатки устранят в очередном обновлении программного обеспечения.

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#Новости#Айфон#Ошибки#Технологии
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