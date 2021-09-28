Пользователи нового iPhone 13 раскритиковали девайс за баги и ошибки

Новинка от Apple только поступила в продажу, но уже успела разочаровать пользователей рядом проблем. Компания устранит недостатки в очередном обновлении.

Владельцы телефона обратили внимание: при восстановлении iPhone или iPad из резервной копии не удаётся воспользоваться каталогом и настройками Apple Music. Проблемы возникли и с «Библиотекой синхронизации», пишут «Новые Известия». Пользователи iPhone 13 отметили, что синхронизировать смартфон с Apple Watch не получается. В компании посоветовали сбросить сеть, но решить проблему это не помогло. Кроме того, фанатов девайса огорчил и режим макросъёмки — после использования его невозможно отключить. В Apple заверили, что все недостатки устранят в очередном обновлении программного обеспечения. Материалы по теме Белгородка проиграла суд из-за бракованного айфона Белгородке продали муляж iPhone 12Pro Max за 127 тысяч рублей Белгородке вернули деньги за муляж дорогостоящего iPhone