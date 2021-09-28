Пользователи нового iPhone 13 раскритиковали девайс за баги и ошибки

Владельцы телефона обратили внимание: при восстановлении iPhone или iPad из резервной копии не удаётся воспользоваться каталогом и настройками Apple Music. Проблемы возникли и с «Библиотекой синхронизации», пишут «Новые Известия».
Пользователи iPhone 13 отметили, что синхронизировать смартфон с Apple Watch не получается. В компании посоветовали сбросить сеть, но решить проблему это не помогло.
Кроме того, фанатов девайса огорчил и режим макросъёмки — после использования его невозможно отключить.
В Apple заверили, что все недостатки устранят в очередном обновлении программного обеспечения.