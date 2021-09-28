Присутствие в Интернете – одно из важных конкурентных преимуществ. Современный бизнес редко замкнут внутри локальной сети. Рабочие нагрузки растут и офисные компьютеры не всегда с ними справляются. Альтернативой наращиванию аппаратных мощностей стали облачные сервисы. Их стремительному внедрению способствовало совершенствование технологий, расширение сетевых коммуникаций, доступ к Интернету по широкополосным высокоскоростным каналам.
Облака – не просто результативный рабочий инструмент. Для бизнеса, это возможность оптимизации рабочих процессов, экономия на собственном серверном оборудовании, содержании штата программистов и администраторов. Ежедневно клиенты АО «Казтелепорт» (kazteleport.kz) работают с облачными сервисами. Провайдер предлагает услуги отказоустойчивой облачной архитектуры, множество вариантов готовых решений и возможность адаптации под требования конкретного бизнеса.
Компаниям не обязательно инвестировать в дорогое компьютерное оснащение – можно выгодно арендовать вычислительные мощности у провайдера. Существующую IT-инфраструктуру заказчика легко интегрировать в облачную среду и в зависимости от потребностей четко подстроиться под параметры инфраструктуры.
Самые популярные облачные услуги
Хостинг
Выгодный сервис для размещения сайтов, интернет-магазинов, почтовых серверов, файлообменников и любых корпоративных интернет-ресурсов.
IaaS – виртуальный дата-центр
Аренда изолированной облачной IT‑инфраструктуры. Сервис позволяет клиенту управлять настройками сети. Развертывание и клонирование виртуального сервера, изменение системной конфигурации и работа возможны с любого компьютера или мобильного устройства через простой веб-интерфейс.
VDS - виртуальный выделенный сервис
Аренда облачного сервера (Virtual Dedicated Server), который разворачивается на физических серверах провайдера, с root‑доступом для клиента.
DRaaS - катастрофоустойчивое решение как сервис
Сервис репликации облачного сервера. Disaster recovery as a service – это услуга копирования и восстановления, страховка от финансовых рисков и репутационных проблем.
Azure Stack Hub by Kazteleport
Платформа облачных приложений с возможностью аренды виртуальной машины, рассчитанной четко под конкретные нагрузки заказчика, а также хранения и обработки данных на территории Республики Казахстан.
Finance Cloud
Современное платежное решение стандарта PCI DSS для безопасного проведения платежей, хранения и обработки данных.
BaaS – сервис резервного копирования
Бронирование квоты дискового пространства, на котором заказчик может хранить копию рабочей системы.
Облачная 1С
Адаптированная под работу в облаке версия программы «1С:Предприятие».
Гибридное облако
Сервис, позволяющий корректно объединить корпоративную IT-инфраструктуру и публичное облако в единую рабочую среду.
Облака гибко настраиваемые и масштабируемые. Они позволяют поддерживать достаточный уровень кибербезопасности, резервировать и оплачивать ровно столько вычислительных мощностей, сколько нужно для удовлетворения текущих потребностей бизнеса.