Присутствие в Интернете – одно из важных конкурентных преимуществ. Современный бизнес редко замкнут внутри локальной сети. Рабочие нагрузки растут и офисные компьютеры не всегда с ними справляются. Альтернативой наращиванию аппаратных мощностей стали облачные сервисы. Их стремительному внедрению способствовало совершенствование технологий, расширение сетевых коммуникаций, доступ к Интернету по широкополосным высокоскоростным каналам.