Эксперт рассказал, можно ли получить расчётный пенсионный капитал

Получить расчётный пенсионный капитал невозможно. И если вам предлагают тем или иным способом его обналичить — через заявление в пенсионные фонды/ ведомства или через суд — не верьте, вас вводят в заблуждение (как правило, за свои услуги такие консультанты требуют оплаты).