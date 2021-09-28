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Posted 28 сентября 2021, 06:30

Published 28 сентября 2021, 06:30

Modified 1 декабря, 08:41

Updated 1 декабря, 08:41

Эксперт рассказал, можно ли получить расчётный пенсионный капитал

28 сентября 2021, 06:30
Сюжет
Пенсия
Могут ли россияне рассчитывать на выплату накоплений, если видят в выписке расчётный пенсионный капитал, рассказал «Бел.Ру» руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.

По его словам, расчётный пенсионный капитал, который отражается в выписке о состоянии счёта накоплений, на самом деле к накоплениям никакого отношения не имеет. Этот показатель используется исключительно для расчётов пенсии по старости (для определения величины пенсионных коэффициентов, полученных до 1 января 2015 года).

Получить расчётный пенсионный капитал невозможно. И если вам предлагают тем или иным способом его обналичить — через заявление в пенсионные фонды/ ведомства или через суд — не верьте, вас вводят в заблуждение (как правило, за свои услуги такие консультанты требуют оплаты).

Уточнить сумму ваших накоплений можно у Вашего страховщика в системе (это либо Пенсионный фонд России, либо один из негосударственных пенсионных фондов). Услуга абсолютно бесплатна. Если вы не знаете страховщика, обратитесь в Пенсионный фонд России (возьмите паспорт и СНИЛС) или получите выписку о состоянии счёта накоплений через портал Гослуслуг или в Многофункциональном центре госуслуг.

Интересующий вас раздел — «Сведения о сумме средств пенсионных накоплений». В строке «сумма средств пенсионных накоплений с учётом результата их инвестирования» вы увидите все ваши накопления на текущую дату (если страховщик НПФ, актуальную сумму накоплений лучше запросить в самом фонде).

Более подробно о том как узнать страховщика и размер счёта, перевести деньги другому страховщику без потерь инвестиционного дохода и многих других тонкостях накопительной системы на портале «Всё о накопительной пенсии».

#Новости#Экономика#Пенсия#Страховка#ПФР
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