Эксперт рассказал, можно ли получить расчётный пенсионный капитал

Posted 28 сентября 2021, 06:30
Published 28 сентября 2021, 06:30
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
По его словам, расчётный пенсионный капитал, который отражается в выписке о состоянии счёта накоплений, на самом деле к накоплениям никакого отношения не имеет. Этот показатель используется исключительно для расчётов пенсии по старости (для определения величины пенсионных коэффициентов, полученных до 1 января 2015 года).
Получить расчётный пенсионный капитал невозможно. И если вам предлагают тем или иным способом его обналичить — через заявление в пенсионные фонды/ ведомства или через суд — не верьте, вас вводят в заблуждение (как правило, за свои услуги такие консультанты требуют оплаты).
Уточнить сумму ваших накоплений можно у Вашего страховщика в системе (это либо Пенсионный фонд России, либо один из негосударственных пенсионных фондов). Услуга абсолютно бесплатна. Если вы не знаете страховщика, обратитесь в Пенсионный фонд России (возьмите паспорт и СНИЛС) или получите выписку о состоянии счёта накоплений через портал Гослуслуг или в Многофункциональном центре госуслуг.
Интересующий вас раздел — «Сведения о сумме средств пенсионных накоплений». В строке «сумма средств пенсионных накоплений с учётом результата их инвестирования» вы увидите все ваши накопления на текущую дату (если страховщик НПФ, актуальную сумму накоплений лучше запросить в самом фонде).
Более подробно о том как узнать страховщика и размер счёта, перевести деньги другому страховщику без потерь инвестиционного дохода и многих других тонкостях накопительной системы на портале «Всё о накопительной пенсии».