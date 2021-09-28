Александр Усик: Поедут ли чемпионские пояса в Крым?

– Поедут ли пояса в Крым? Конечно, хочу увидеть тренера, кумовей, сестру. Зайти в свой зал родненький. Сказать спасибо тренеру, что довёл меня до высокого уровня. Научил боксировать, защищаться, размышлять. Сделал из мальчишки мужчину, – приводит слова Усика «Советский спорт».
В ночь на 26 сентября Усик одержал свою 19-ю победу в карьере, победив единогласным решением судей британца Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе. На счету 33-летнего Фьюри 30 побед, один бой с его участием завершился вничью. Оба боксера еще ни разу не проиграли на профессиональном ринге.
Добавим, что Усик родился в Симферополе. Его мать – Надежда Петровна родом из Черниговской области, а отец Александр Анатольевич из Сумской области.