Вячеслав Гладков стал губернатором Белгородской области

Чиновник в свою очередь пообещал белгородцам сделать всё возможное, чтобы оправдать этот огромный кредит доверия, а также отметил, что намерен сотрудничать с оппонентами выборной гонки за кресло губернатора — с Кириллом Скачко, Юрием Осетровым, Владимиром Абельмазовым и Евгением Дрёмовым.