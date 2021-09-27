Вячеслав Гладков стал губернатором Белгородской области

Posted 27 сентября 2021, 07:09
Published 27 сентября 2021, 07:09
Modified 1 декабря, 08:02
Updated 1 декабря, 08:02
Одержав победу в досрочных выборах губернатора, в понедельник, 27 сентября, Вячеслав Гладков стал полноправным руководителем Белгородской области.
Инаугурация прошла в торжественной обстановке в Белгородской филармонии в рамках 12-го заседания областной думы. В собрании приняли участие депутаты Госдумы от региона, главный федеральный инспектор области аппарата полномочного представителя президента в ЦФО, руководители муниципалитетов и территориальных органов исполнительной власти, а также почётные граждане.
Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил Вячеслава Гладкова на должность врио губернатора Белгородской области 18 ноября после того, как экс-глава региона Евгений Савченко внезапно сообщил о своей отставке после 27 лет правления субъектом.
Почти спустя год после этого, 19 сентября, в регионе состоялись досрочные выборы губернатора Белгородской области, на которых за Вячеслава Гладкова проголосовали 78,79% избирателей.
Чиновник в свою очередь пообещал белгородцам сделать всё возможное, чтобы оправдать этот огромный кредит доверия, а также отметил, что намерен сотрудничать с оппонентами выборной гонки за кресло губернатора — с Кириллом Скачко, Юрием Осетровым, Владимиром Абельмазовым и Евгением Дрёмовым.