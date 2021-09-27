«Салют Белгород» взял реванш у «Сокола» за разгромное поражение в Саратове

Было очень много силовой борьбы, в которой мы не уступили и свой шанс реализовали. По такой игре не может быть много голевых моментов. Предыдущая игра в Саратове дала пищу для размышлений, искали более оптимальный состав, ребята в итоге справились. Игра проходила большей частью в центре поля. Нам не хватало переходной фазы от борьбы к атаке. Сыграли дружно, по-боевому, и вырвали эту победу. Виктор Навоченко