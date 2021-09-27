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«Салют Белгород» взял реванш у «Сокола» за разгромное поражение в Саратове

27 сентября 2021, 07:05
Фото: Бел.Ру
Спустя неделю после разгрома со счётом 5:0 белгородские футболисты сыграли с лидером своей зоны уже на своём поле. И добились минимальной победы.

Единственный гол в матче на 50-й минуте забил Корольков, принявший мяч в штрафной после подачи с правого фланга и переигравший вратаря.

После игры главный тренер «Салюта» Виктор Навоченко отметил, что победа стала приятной, потому что добыта в тяжёлой борьбе.

Было очень много силовой борьбы, в которой мы не уступили и свой шанс реализовали. По такой игре не может быть много голевых моментов. Предыдущая игра в Саратове дала пищу для размышлений, искали более оптимальный состав, ребята в итоге справились. Игра проходила большей частью в центре поля. Нам не хватало переходной фазы от борьбы к атаке. Сыграли дружно, по-боевому, и вырвали эту победу. Виктор Навоченко

Белгородский «Салют» после этой победы остался на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка в 11 играх. Столько же очков у брянского «Динамо», «Динамо-Владивосток» имеет на балл больше и игру в запасе, а лидерство сохранил за собой саратовский «Сокол», для которого поражение в Белгороде стало вторым в сезоне.

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