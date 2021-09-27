Религиозные организации в Белгородской области не будут платить земельный налог

Ещё одно новшество касается владельцев транспортных средств. С 2022 года, если у собственника изъяли транспортное средство, он не будет платить за него транспортный налог с первого числа месяца, когда автомобиль изъяли, а не когда его сняли с учёта в ГИБДД или органах гостехнадзора. Об изъятии или отчуждении владелец может проинформировать налоговый орган, заполнив специальное заявление.