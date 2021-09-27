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Религиозные организации в Белгородской области не будут платить земельный налог

27 сентября 2021, 10:39
Фото: pixabay.com
Об этом сообщили в региональном департаменте финансов и бюджетной политики. Религиозные организации не будут платить земельный налог, если на участке размещены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения. Правило вступает в силу с 2021 года.

По информации ведомства, с 2021 года религиозные организации освободили от уплаты налога на земельные участки, если на них построены здания, строения или сооружения религиозного и благотворительного назначения.

Ещё одно новшество касается владельцев транспортных средств. С 2022 года, если у собственника изъяли транспортное средство, он не будет платить за него транспортный налог с первого числа месяца, когда автомобиль изъяли, а не когда его сняли с учёта в ГИБДД или органах гостехнадзора. Об изъятии или отчуждении владелец может проинформировать налоговый орган, заполнив специальное заявление.

Также с 2022 года владельцы имущества, которого больше не существует, не будут платить за него налог с первого числа месяца его гибели или уничтожения, а не с момента снятия с кадастрового учёта и госрегистрации. Для этого необходимо предоставить в налоговый орган заявление об уничтожении объекта.

Сохраняется на 2022–2023 год льготная ставка (не более 1,6%) по имуществу для владельцев железнодорожных путей и сооружений, которые являются их неотъемлемой технологической частью.

В ведомстве также напомнили, что с 2020 года от транспортного налога освободили вёсельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил. Условие — они должны были быть зарегистрированы до 2012 года.

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#Новости#Налог#Имущество#Организации#Департамент финансов и бюджетной политики#Экономика
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