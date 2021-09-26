Повар из Валуек победил в региональном чемпионате профмастерства «Абилимпикс»

Студент из Валуек Александр Шелаев стал победителем регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Участники регионального этапа конкурса должны были приготовить два блюда — вареники с картошкой и филе судака с гарниром из овощей. Александр Шелаев выполнил все требования судей и одержал победу.
Теперь Александр будет представлять Белгородскую область на отборочных соревнованиях национального чемпионата «Абилимпикс».
Отборочный этап VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдёт с 4 по 17 октября 2021 года. За право участвовать в чемпионате поборются порядка 2500 участников из 85 субъектов РФ по 75 компетенциям.