Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Повар из Валуек победил в региональном чемпионате профмастерства «Абилимпикс»

26 сентября 2021, 13:00
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Теперь студент четвёртого курса Валуйского индустриального техникума представит регион на отборочных соревнованиях национального чемпионата «Абилимпикс», сообщает пресс-служба правительства Белгородской области.

Студент из Валуек Александр Шелаев стал победителем регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Участники регионального этапа конкурса должны были приготовить два блюда — вареники с картошкой и филе судака с гарниром из овощей. Александр Шелаев выполнил все требования судей и одержал победу.

Теперь Александр будет представлять Белгородскую область на отборочных соревнованиях национального чемпионата «Абилимпикс».

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области

Отборочный этап VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» пройдёт с 4 по 17 октября 2021 года. За право участвовать в чемпионате поборются порядка 2500 участников из 85 субъектов РФ по 75 компетенциям.

Материалы по теме
Два директора белгородских школ вышли в финал всероссийского конкурсаБелгородская область стала лидером IT-конкурса на форуме «ПРОФ-IT.2021»
#Новости#Абилимпикс#ОВЗ#Конкурс#Профессиональное мастерство#Чемпионат#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18