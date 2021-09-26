Повар из Валуек победил в региональном чемпионате профмастерства «Абилимпикс»

Студент из Валуек Александр Шелаев стал победителем регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Участники регионального этапа конкурса должны были приготовить два блюда — вареники с картошкой и филе судака с гарниром из овощей. Александр Шелаев выполнил все требования судей и одержал победу.