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В Белгородской области запустят дополнительную программу льготного кредитования ИЖС

25 сентября 2021, 06:19
Фото: pixabay.com
На займы могут претендовать застройщики, которые практически завершили основные работы по строительству дома, сообщили в областном правительстве. Деньги на программу планируют выделить из областного бюджета.

Всего на проект направят 1 млрд рублей. Займы будут выдавать в Фонде поддержки ИЖС. Претендовать на кредиты смогут те, кто уже практически завершил строительство дома и нуждается в финансовой поддержке. Они смогут получить заём до 1 млн рублей на семь лет под 1%. Обязательное условие — ввод дома в эксплуатацию в течение года после получения денег.

Средства также могут одобрить заёмщикам, которые хотят возвести к своему дому пристройку. Условия те же, здание площадью от 25 кв. м. необходимо ввести в эксплуатацию за один год.

На территории Белгородской области программу будут реализовывать с 2021 по 2022 год. Областное правительство рассчитывает, что благодаря проекту жилищные условия улучшат до 1000 семей.

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#Новости#Областной фонд поддержки ижс#Льготное кредитование#Кредитование#ИЖС#Общество
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