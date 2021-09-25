В Белгородской области запустят дополнительную программу льготного кредитования ИЖС

Всего на проект направят 1 млрд рублей. Займы будут выдавать в Фонде поддержки ИЖС. Претендовать на кредиты смогут те, кто уже практически завершил строительство дома и нуждается в финансовой поддержке. Они смогут получить заём до 1 млн рублей на семь лет под 1%. Обязательное условие — ввод дома в эксплуатацию в течение года после получения денег.
Средства также могут одобрить заёмщикам, которые хотят возвести к своему дому пристройку. Условия те же, здание площадью от 25 кв. м. необходимо ввести в эксплуатацию за один год.
На территории Белгородской области программу будут реализовывать с 2021 по 2022 год. Областное правительство рассчитывает, что благодаря проекту жилищные условия улучшат до 1000 семей.