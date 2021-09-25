Итоги купального сезона: как в Белгородской области тонули мужчины и дети

В период купального сезона в водоёмах утонули шесть детей. Так, в селе Посохово Валуйского горокруга в пруду утонула 7-летняя девочка. Дедушка пытался научить внучку плавать и заплыл с ней на глубину. Там мужчине стало плохо, он начал тонуть и потянул за собой внучку. Спасти мужчину и девочку не удалось. Отметим, что после этого случая руководитель региона Вячеслав Гладков раскритиковал систему безопасности несовершеннолетних на водных объектах. Он также подчеркнул, что плавать умеют только 23% детей. Поэтому Вячеслав Гладков предложил провести обучение по плаванию и поведению на водных объектах для несовершеннолетних жителей региона.