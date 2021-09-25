Итоги купального сезона: как в Белгородской области тонули мужчины и дети

В 2021 году при наличии 809 водных объектов в Белгородской области для купания оборудовали только 69 мест массового отдыха. По словам начальника Главного управления МЧС России по Белгородской области Сергея Потапова, из-за аномальной жары в этом году белгородцы купались практически на всех водоёмах области. В период купального сезона спасателям удалось найти 43 необорудованных пляжа, которые были популярны среди белгородцев.
Несмотря на предупреждения, на диких пляжах меньше людей не становилось. Их не останавливала ни грязная вода, ни плохое дно, ни отсутствие спасателей и медиков.Сергей Потапов
Только за три месяца в водоёмах региона утонули 32 человека. Основные причины гибели на воде — алкогольное опьянение, переоценка своих сил и возможностей, а также неумение плавать. Чаще всего в воде тонули мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.
Напомним, в июне за выходные, 26 и 27 июня, утонули сразу восемь человек. 26 июня из водоёмов области вытащили четыре трупа. В Старом Осколе 32-летний мужчина отправился к воде и не вернулся домой — он утонул в месте, запрещённом для купания. В этот же день в селе Непхаево Яковлевского горокруга из пруда вытащили тело 29-летнего мужчины. Ещё одно тело 42-летнего мужчины водолазы нашли в пруду в посёлке Томаровка Яковлевского горокруга. Мужчина плавал на диком пляже.
27 июля вода забрала жизнь ещё четырёх жителей региона. На улице Донецкой в Белгороде из Северского Донца вытащили тело 41-летнего мужчины. Его также нашли в месте, не предназначенном для купания. В этот же день утонули ещё трое мужчин в местах, запрещённых для купания.
Напомним, в начале июня руководитель региона Вячеслава Гладкова возмутился «страусиным» подходом к оборудованию пляжей в районах области. По словам руководителя региона, такое невнимание к организации досуга приводит только к одному — гибели людей, а ответственность за это ложится на глав муниципалитетов.
Если происходит ЧП, это ваша личная ответственность за смерть человека. Если у вас нет ни одного пляжа, то вы точно должны понимать, что гибель человека произошла по вашей вине, потому что нет организованного места отдыха. Скажу по-простому: не пройдёт «страусиная позиция», когда вы засунули голову в песок: когда нет пляжа — нет проблем.Вячеслав Гладков
В период купального сезона в водоёмах утонули шесть детей. Так, в селе Посохово Валуйского горокруга в пруду утонула 7-летняя девочка. Дедушка пытался научить внучку плавать и заплыл с ней на глубину. Там мужчине стало плохо, он начал тонуть и потянул за собой внучку. Спасти мужчину и девочку не удалось. Отметим, что после этого случая руководитель региона Вячеслав Гладков раскритиковал систему безопасности несовершеннолетних на водных объектах. Он также подчеркнул, что плавать умеют только 23% детей. Поэтому Вячеслав Гладков предложил провести обучение по плаванию и поведению на водных объектах для несовершеннолетних жителей региона.
Так, с сентября в Белгороде всех учеников начальных классов учат плаванию. В проект вовлекут более 12 тысяч детей, обучающихся со 2-го по 4-й класс, из 47 школ. Для школьников будут работать 16 бассейнов, которые есть в общеобразовательных, спортивных школах и учреждениях допобразования областного центра.
Помимо этого, в период купального сезона произошла трагедия в Пикник-парке под Белгородом. В реке Северский Донец утонул 8-летний мальчик. Прибывшие на место спасатели и врачи скорой помощи спасти жизнь ребёнка не смогли. Он умер от механической асфиксии при утоплении. После гибели ребёнка было возбуждено уголовное дело на мэрию Белгорода за халатность, повлёкшую по неосторожности смерть человека. Берег в районе Пикник-парка не оборудован для купания, однако уже долгие годы люди используют его как пляж.
Ещё одна трагедия произошла 15 августа в селе Ястребово Белгородского района возле реки Разуменка. Четверо мальчиков катались на велосипедах. Один из них поскользнулся на покрытой водорослями бетонной плите и упал в водоём. Его девятилетний брат попытался вытащить подростка, но упал сам. В итоге старшего брата из воды достал приятель, а младшего спасти не успели.
Впервые за семь лет в Белгородской области в текущем году произошла авария с маломерным судном. Инцидент произошёл 25 июля в районе базы отдыха «Связист» в Белгороде. На борту катера находились четыре пассажира. Во время резкого манёвра водителя двое человек упали за борт. 38-летний мужчина получил множество рубленных ран винтом судна и скончался. Второй пострадавший, 43-летний мужчина, был доставлен в больницу с травмой ноги.
Ещё одна трагедия произошла на вёсельной лодке 11 августа в селе Крапивное Яковлевского горокруга. В воде перевернулась лодка, в которой находились шесть человек, среди которых трое детей. Женщине и детям удалось спастись. Двое мужчин выплыть не смогли.
14 июля в Старом Осколе плавающая девушка попала под моторную лодку. Ночью молодая пара плавала на водохранилище в необорудованном для купания месте. На расстоянии около 200 метров от берега мимо проплывала моторная лодка и задела 19-летнюю девушку. Владелец лодки быстро сориентировался, помог девушке и довёз на берег. Она получила травму ноги.
А в начале июля на Центральном пляже Белгорода пьяная женщина решила ночью поплавать на одноместной надувной лодке. Закончилось это тем, что она выпала из неё и стала тонуть. Трагедии удалось избежать — спасатели достали женщину из воды и оказали ей медицинскую помощь.
Чтобы избежать трагичных последствий, стоит помнить, что плавать в водоёмах нужно в трезвом состоянии и только в разрешённых местах на благоустроенных пляжах, следить за детьми, а также обо всех чрезвычайных происшествиях сообщать в оперативную службу.