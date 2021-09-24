С понедельника в Белгороде изменится маршрут автобуса № 47, который следует от микрорайона Новая жизнь до «Сити Молла» и Спутника. В обратном направлении он будет идти по улице Есенина. При этом расписание маршрута не изменится.
Первый автобус с улицы Каштановой отбывает в 6:20 в будние дни и в субботу и в 7:00 — в воскресенье. Последний — в 19:50 в будни и в 19:20 — в выходные.
От улицы Ворошилова можно уехать в 6:40 в будние дни, в 7:30 субботы и в 8:10 в воскресенья. Последний рейс от этой конечной остановки — в девять вечера с понедельника по пятницу и в 20:20 по выходным.