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В Белгороде изменится маршрут автобуса № 47

24 сентября 2021, 12:34
Фото: Бел.Ру
С 27 сентября автобусы будут ходить по улице Есенина. При этом расписание их движения не изменится, сообщили в Единой транспортной компании.

С понедельника в Белгороде изменится маршрут автобуса № 47, который следует от микрорайона Новая жизнь до «Сити Молла» и Спутника. В обратном направлении он будет идти по улице Есенина. При этом расписание маршрута не изменится.

Первый автобус с улицы Каштановой отбывает в 6:20 в будние дни и в субботу и в 7:00 — в воскресенье. Последний — в 19:50 в будни и в 19:20 — в выходные.

От улицы Ворошилова можно уехать в 6:40 в будние дни, в 7:30 субботы и в 8:10 в воскресенья. Последний рейс от этой конечной остановки — в девять вечера с понедельника по пятницу и в 20:20 по выходным.

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