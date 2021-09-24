О приостановлении газоснабжения потребителей Белгорода и Белгородского района

АО «Газпром газораспределение Белгород» информирует, что в связи с вводом в эксплуатацию закольцовки между ГРС Белгород-2 и ГРС Октябрьский-1 будет временно приостановлено газоснабжение части потребителей Белгорода и Белгородского района.

Проведение данных работ позволит снять ограничения для подключения новых потребителей к ГРС Белгород-2 и повысит надёжность газоснабжения потребителей газа Белгорода и Белгородского района. Работы по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу запланированы на 25–26 сентября 2021 года (суббота, воскресенье). Проведение работ в выходные дни обусловлено максимальной вероятностью нахождения потребителей газа в своих домовладениях и обеспечения сотрудникам газораспределительной организации оперативного доступа к газовому оборудованию для восстановления газоснабжения после окончания работ. В связи с проведением работ будет прекращено газоснабжение жилых домов в следующих населённых пунктах и микрорайонах: — г. Белгород, МКР Магистральный-2; — МКР Таврово-6; — МКР Таврово-7; — МКР Княжеский; — Шагаровка, МКР Лесной; — МКР Новодубовской; — с. Репное, МКР Европа; — МКР Дубровка; — Шагаровка; — с. Репное; — п. Майский; — МКР Майский-8; — МКР Майский-80; — МКР Майский-6,7; — с. Красное- 211; — с. Новая Деревня; — ур. Долгенькое; — МКР «Капитанский Лес»; — п. Майский, мкр. Пост ГАИ; — МКР Престижный. Справка. АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку газа по газовым сетям Белгородской области, аварийно-диспетчерское обслуживание, газификацию, строительство и обслуживание газовых сетей, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.