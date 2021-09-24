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Posted 24 сентября 2021, 09:49

Published 24 сентября 2021, 09:49

Modified 1 декабря, 07:58

Updated 1 декабря, 07:58

О приостановлении газоснабжения потребителей Белгорода и Белгородского района

24 сентября 2021, 09:49
АО «Газпром газораспределение Белгород» информирует, что в связи с вводом в эксплуатацию закольцовки между ГРС Белгород-2 и ГРС Октябрьский-1 будет временно приостановлено газоснабжение части потребителей Белгорода и Белгородского района.

Проведение данных работ позволит снять ограничения для подключения новых потребителей к ГРС Белгород-2 и повысит надёжность газоснабжения потребителей газа Белгорода и Белгородского района.

Работы по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу запланированы на 25–26 сентября 2021 года (суббота, воскресенье).

Проведение работ в выходные дни обусловлено максимальной вероятностью нахождения потребителей газа в своих домовладениях и обеспечения сотрудникам газораспределительной организации оперативного доступа к газовому оборудованию для восстановления газоснабжения после окончания работ.

В связи с проведением работ будет прекращено газоснабжение жилых домов в следующих населённых пунктах и микрорайонах:

— г. Белгород, МКР Магистральный-2;

— МКР Таврово-6;

— МКР Таврово-7;

— МКР Княжеский;

— Шагаровка, МКР Лесной;

— МКР Новодубовской;

— с. Репное, МКР Европа;

— МКР Дубровка;

— Шагаровка;

— с. Репное;

— п. Майский;

— МКР Майский-8;

— МКР Майский-80;

— МКР Майский-6,7;

— с. Красное- 211;

— с. Новая Деревня;

— ур. Долгенькое;

— МКР «Капитанский Лес»;

— п. Майский, мкр. Пост ГАИ;

— МКР Престижный.

Справка. АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку газа по газовым сетям Белгородской области, аварийно-диспетчерское обслуживание, газификацию, строительство и обслуживание газовых сетей, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

#Новости#Политика#Газпром газораспределение Белгород#Газопровод#Газоснабжение
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