О приостановлении газоснабжения потребителей Белгорода и Белгородского района

Posted 24 сентября 2021, 09:49
Published 24 сентября 2021, 09:49
Modified 1 декабря, 07:58
Updated 1 декабря, 07:58
Проведение данных работ позволит снять ограничения для подключения новых потребителей к ГРС Белгород-2 и повысит надёжность газоснабжения потребителей газа Белгорода и Белгородского района.
Работы по присоединению вновь построенного газопровода к действующему газопроводу запланированы на 25–26 сентября 2021 года (суббота, воскресенье).
Проведение работ в выходные дни обусловлено максимальной вероятностью нахождения потребителей газа в своих домовладениях и обеспечения сотрудникам газораспределительной организации оперативного доступа к газовому оборудованию для восстановления газоснабжения после окончания работ.
В связи с проведением работ будет прекращено газоснабжение жилых домов в следующих населённых пунктах и микрорайонах:
— г. Белгород, МКР Магистральный-2;
— МКР Таврово-6;
— МКР Таврово-7;
— МКР Княжеский;
— Шагаровка, МКР Лесной;
— МКР Новодубовской;
— с. Репное, МКР Европа;
— МКР Дубровка;
— Шагаровка;
— с. Репное;
— п. Майский;
— МКР Майский-8;
— МКР Майский-80;
— МКР Майский-6,7;
— с. Красное- 211;
— с. Новая Деревня;
— ур. Долгенькое;
— МКР «Капитанский Лес»;
— п. Майский, мкр. Пост ГАИ;
— МКР Престижный.
Справка. АО «Газпром газораспределение Белгород» входит в Группу «Газпром межрегионгаз».
Компания осуществляет транспортировку газа по газовым сетям Белгородской области, аварийно-диспетчерское обслуживание, газификацию, строительство и обслуживание газовых сетей, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.