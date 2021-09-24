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На площадке РЦК прошёл отборочный этап Кубка по рационализации и производительности

24 сентября 2021, 10:24
Фото: РЦК
Кубок по рационализации и производительности призван вовлечь сотрудников в процесс выполнения задач нацпроекта «Производительность труда». Отборочный этап конкурса прошёл на площадке Регионального центра компетенций Белгородской области.

Организаторы Кубка — Минэкономразвития России, АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда.

Соревнования проходят в трёх различных треках. Кубок объединит команды лучших рационализаторов предприятий — участников национального проекта «Производительность труда».

22 сентября на базе Фабрики процессов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Белгородской области прошёл отборочный этап по треку «Фабрика процессов».

На отборочном этапе имитировался процесс сборки пульта управления регулятора давления газа, в котором задействованы пять операторов, один логист и один начальник производства.

Команды должны были выстроить эффективный процесс работы с использованием инструментов бережливого производства и выпустить 10 изделий требуемого качества в течение 20 минут с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью.

С 25 по 29 октября Кубок по рационализации и производительности пройдёт на площадке «Екатеринбург-Экспо» (г. Екатеринбург). В мероприятии примут участие 12 лучших команд со всей России.

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