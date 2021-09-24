На опасных пляжах Белгорода установили видеокамеры

В Белгородской области в 2021 году для купания оборудовали 69 мест массового отдыха. В прошлом году в регионе функционировали 65 пляжей. Новые пляжи оборудовали в Алексеевском, Новооскольском, Шебекинском горокругах, а также в Красногвардейском районе.
Из-за аномально жаркой погоды люди купались практически во всех водных объектах области. Несмотря на предупреждения сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, на диких пляжах меньше людей не становилось. Их не останавливали ни грязная вода, ни плохое дно, ни отсутствие спасателей и медиков.Сергей Потапов
По словам Сергея Потапова, во время патрулирования водоёмов в регионе было выявлено 43 необорудованных места массового отдыха. На диких пляжах установили порядка 1500 запрещающих знаков, ежедневно спасатели раздавали белгородцам памятки, листовки и проводили беседы. В Белгороде для круглосуточного наблюдения и оперативного реагирования на происшествия в наиболее опасных местах купания установили видеокамеры.
Отметим, что в текущем году за купание в запрещённых местах составлен 271 административный материал. Нарушители должны были заплатить штраф в размере 500 рублей. За повторное нарушение сумма штрафа составляет 1000 рублей.
Всего летом на водоёмах области утонули 32 человека, среди погибших — шесть несовершеннолетних, 18 человек удалось спасти.