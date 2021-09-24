На опасных пляжах Белгорода установили видеокамеры

Из-за аномально жаркой погоды люди купались практически во всех водных объектах области. Несмотря на предупреждения сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, на диких пляжах меньше людей не становилось. Их не останавливали ни грязная вода, ни плохое дно, ни отсутствие спасателей и медиков.Сергей Потапов