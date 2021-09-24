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На Богданке в Белгороде «народные тропы» оформили плиткой

24 сентября 2021, 12:14
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Сделали это в сквере в районе «Энергомаша», сообщили в пресс-службе мэрии. Там же отремонтировали разбитые дорожки, занялись озеленением и установили МАФы. На работы ушло 11,7 млн рублей — средства федерального и городского бюджетов.

Первые дорожки, по которым белгородцы срезали путь, или «народные тропы», оформили плиткой. Работы выполнили в сквере в районе «Энергомаша» на проспекте Богдана Хмельницкого. Всего там вымостили плиткой пять «народных троп».

Кроме этого, в сквере сняли старый асфальт, отремонтировали разбитые дорожки: появилась новая плитка, бордюры. На участке установят 49 опор освещения, кабель для них уже проложили. Сквер озеленили. Появились новые МАФы.

Из бюджета Белгорода на работы выделили более 8 млн рублей. Из федеральной казны направили ещё 3,7 млн рублей.

Обустройство выполнили по нацпроекту «Жильё и городская среда».

О том, как в Белгороде будут бороться с «народными тропами», мэр Юрий Галдун рассказывал ещё в июле. Всего в областном центре насчитали 124 дорожки, которые горожане протоптали на газонах. Мэр обещал, что эти «народные тропы» обустроят и сделают из них полноценные дорожки.

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