На Богданке в Белгороде «народные тропы» оформили плиткой

О том, как в Белгороде будут бороться с «народными тропами», мэр Юрий Галдун рассказывал ещё в июле. Всего в областном центре насчитали 124 дорожки, которые горожане протоптали на газонах. Мэр обещал, что эти «народные тропы» обустроят и сделают из них полноценные дорожки.