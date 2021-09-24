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Дожди и потепление: чего ожидать от погоды в Белгородской области в субботу

24 сентября 2021, 13:19
Фото: ИА «Бел.Ру»
В регионе 25 сентября пройдут дожди, но днём будет немного теплее: местами температура поднимется до +16 ˚С. О погоде рассказали в областном управлении МЧС.
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Погода

В Белгородской области в субботу, 25 сентября, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди. Ночью температура составит +4…+9 ˚С, а юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Днём воздух прогреется до +10…+16 ˚С, а ветер ускорится до 6–11 м/с.

В Белгороде в субботу будет облачно. Ночью небольшой дождь пройдёт при +8 ˚С, днём — при +14 ˚С.

Сильнее осадки в тёмное время суток ожидаются в Старом Осколе. Температура ночью составит +7 ˚С, днём — около +14 ˚С.

В Валуйках и Новом Осколе тоже ночью и днём будет идти дождь. В светлое время суток осадки в городах будут не такими сильными. Ночная температура составит +7 ˚С. Днём в Новом Осколе будет +15 ˚С, а в Валуйках — около +16 ˚С.

#Новости#Прогноз погоды#МЧС#Белгородская область#Гидрометцентр#Дождь#Потепление#Погода#Общество
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