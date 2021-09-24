Дожди и потепление: чего ожидать от погоды в Белгородской области в субботу

В Валуйках и Новом Осколе тоже ночью и днём будет идти дождь. В светлое время суток осадки в городах будут не такими сильными. Ночная температура составит +7 ˚С. Днём в Новом Осколе будет +15 ˚С, а в Валуйках — около +16 ˚С.