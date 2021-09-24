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Posted 24 сентября 2021, 05:42

Published 24 сентября 2021, 05:42

Modified 1 декабря, 08:52

Updated 1 декабря, 08:52

Белгородская область стала лидером IT-конкурса на форуме «ПРОФ-IT.2021»

24 сентября 2021, 05:42
Сюжет
Губернатор
Благодаря проекту по непрерывному IT-образованию для детсадов и школ регион стал лучшим, опередив Новосибирскую и Рязанскую области, сообщил врио губернатора региона в своей соцсети.

На конкурсе IT-проектов форума «ПРОФ-IT.2021» Белгородская область представила программу «Единая цифровая образовательная платформа по развитию навыков будущего для цифровой экономики в детских садах и школах региона» и заняла первое место в номинации «Образование».

Как отметил руководитель региона Вячеслав Гладков в своей соцсети, в финале белгородцы обошли Новосибирскую и Рязанскую области.

Очень рад, мы провели презентации проекта для родителей, обучили учителей. Очень надеюсь, что проект будет полезен для наших детей.Вячеслав Гладков

Напомним программу непрерывного IT-образования в регионе запустили с сентября этого года. В рамках проекта ученики начальных классов изучают программирование, информатику и логику.

Для этих целей для первоклассников Белгородской области регион закупил пять тысяч планшетов, чтобы детям было удобнее и интереснее изучать предмет.

Стоит отметить, что в августе учителя также начали курсы по развитию цифровых компетенций. Для педагогов разработали методическое пособие, в котором расписан порядок проведения уроков программирования. Обучение наставников завершится в апреле 2022 года.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Образование#Обучение#Вячеслав Гладков#Информатика
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