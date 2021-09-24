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Белгородец продаёт банку с матами Руслана Усачева за 1 млн рублей

24 сентября 2021, 12:39
Фото: pixabay.com
Мама блогера в его детстве закопала банку с матами в Белгородской области. Об этом Усачев рассказал в интервью Юрию Дудю.

На сайте «Авито» разместили объявление о продаже банки с плохими словами Руслана Усачева. Стоимость банки оценили в 1 млн рублей. Объявление разметили на сайте 15 сентября.

В описании товара продавец указал: «Та самая банка с плохими словами, найденная мной в селе Городище. Банка не вскрыта».

Фото: Авито

Напомним, недавно Юрий Дудь выпустил интервью с известным видеоблогером Русланом Усачевым. Дудь спросил у гостя, почему тот не матерится. Блогер рассказал, что в детстве его мама провернула с ним психологический трюк — она попросила произнести все матерные слова, которые он знает, в банку. Её закопали в Городище Белгородской области. В этом селе жила бабушка блогера.

Мама Руслана Усачева в его детстве закопала банку с матами в Белгородской области
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