Белгородец продаёт банку с матами Руслана Усачева за 1 млн рублей

Напомним, недавно Юрий Дудь выпустил интервью с известным видеоблогером Русланом Усачевым. Дудь спросил у гостя, почему тот не матерится. Блогер рассказал, что в детстве его мама провернула с ним психологический трюк — она попросила произнести все матерные слова, которые он знает, в банку. Её закопали в Городище Белгородской области. В этом селе жила бабушка блогера.