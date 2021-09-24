Белгородец продаёт банку с матами Руслана Усачева за 1 млн рублей

На сайте «Авито» разместили объявление о продаже банки с плохими словами Руслана Усачева. Стоимость банки оценили в 1 млн рублей. Объявление разметили на сайте 15 сентября.
В описании товара продавец указал: «Та самая банка с плохими словами, найденная мной в селе Городище. Банка не вскрыта».
Напомним, недавно Юрий Дудь выпустил интервью с известным видеоблогером Русланом Усачевым. Дудь спросил у гостя, почему тот не матерится. Блогер рассказал, что в детстве его мама провернула с ним психологический трюк — она попросила произнести все матерные слова, которые он знает, в банку. Её закопали в Городище Белгородской области. В этом селе жила бабушка блогера.