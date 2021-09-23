Задержанного в Белгородской области белоруса начали экстрадировать раньше срока

Жителя Бреста Вадима Дубойского обвиняли в участии в массовых беспорядках на родине в 2020 году. Спустя время его задержали в Белгородской области за незаконное пересечение границы между Россией и Украиной. Суд постановил, что белоруса следует экстрадировать.
Адвокат гражданина соседнего государства подал апелляцию на это решение, но в следственном изоляторе об этом не знали. 22 сентября Денис Рева захотел встретиться с подзащитным, однако в СИЗО ему ответили, что задержанного там нет: ещё 21 сентября началась процедура экстрадиции. Адвокату объяснили, что уже прошло десять дней, в течение которых можно было обжаловать решение суда.
Денис Рева напомнил, что подавал апелляцию. Также адвокат отметил, что нельзя было начинать экстрадицию без извещения суда о вступлении в силу решения по выдаче.
После того, как Рева обратился в суд и к руководству изолятора, ему пообещали, что сделают всё, чтобы вернуть Дубойского в Белгород. После этого суд рассмотрит апелляцию. Когда пройдёт заседание, пока не сообщается.