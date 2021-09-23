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Задержанного в Белгородской области белоруса начали экстрадировать раньше срока

23 сентября 2021, 13:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Гражданина соседнего государства задержали за незаконное пересечение границы, а на родине его обвиняют в массовых беспорядках. Белгородский суд решил, что мужчину надо экстрадировать. Но процесс начали слишком рано, сообщает «Медиазона Беларусь».

Жителя Бреста Вадима Дубойского обвиняли в участии в массовых беспорядках на родине в 2020 году. Спустя время его задержали в Белгородской области за незаконное пересечение границы между Россией и Украиной. Суд постановил, что белоруса следует экстрадировать.

Адвокат гражданина соседнего государства подал апелляцию на это решение, но в следственном изоляторе об этом не знали. 22 сентября Денис Рева захотел встретиться с подзащитным, однако в СИЗО ему ответили, что задержанного там нет: ещё 21 сентября началась процедура экстрадиции. Адвокату объяснили, что уже прошло десять дней, в течение которых можно было обжаловать решение суда.

Денис Рева напомнил, что подавал апелляцию. Также адвокат отметил, что нельзя было начинать экстрадицию без извещения суда о вступлении в силу решения по выдаче.

После того, как Рева обратился в суд и к руководству изолятора, ему пообещали, что сделают всё, чтобы вернуть Дубойского в Белгород. После этого суд рассмотрит апелляцию. Когда пройдёт заседание, пока не сообщается.

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#Новости#Белоруссия#Белгородская область#Экстрадиция#Адвокат#Общество
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