Задержанного в Белгородской области белоруса начали экстрадировать раньше срока

Адвокат гражданина соседнего государства подал апелляцию на это решение, но в следственном изоляторе об этом не знали. 22 сентября Денис Рева захотел встретиться с подзащитным, однако в СИЗО ему ответили, что задержанного там нет: ещё 21 сентября началась процедура экстрадиции. Адвокату объяснили, что уже прошло десять дней, в течение которых можно было обжаловать решение суда.