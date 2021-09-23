В структуре первого директора магазина «Океан» сменился руководитель

Он же в 2015 году стал первым директором деликатесного супермаркета «Океан» на улице Костюкова в областном центре. Сейчас магазином руководит Елена Чернышевская. Примечательно, что фирма принадлежит Фуглаеву Даниилу Анатольевичу и Фуглаеву Ивану Сергеевичу (по 50% доли в УК). Есть ли связь между предпринимателями и братьями Сергеем и Анатолием Фуглаевыми — неизвестно. Но отчества владельцев «Океана» совпадают с именами известных бизнесменов.