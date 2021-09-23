Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В структуре первого директора магазина «Океан» сменился руководитель

23 сентября 2021, 04:51
Фото: pixabay.com
Новый руководитель появился в компании «Добрыня», которая принадлежит Валерию Заруцкому. Сам Заруцкий был первым директором магазина «Океан» на улице Костюкова, 3 в Белгороде, которым владеет семья Фуглаевых.

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Добрыня» назначили нового руководителя. Изменения в компании произошли 20 сентября. С 2020 года пост директора занимал Даниил Зенин. Его сменил Алексей Сбитнев, который является совладельцем компании по розничной торговле автомобильными деталями «Инкарс» (50% доли в УК) и владельцем фирмы по оптовой торговле прочими бытовыми товарами «Промторг».

Компания «Добрыня» зарегистрирована в Белгороде в 2018 году. Она занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. По итогам 2020 года чистая прибыль организации составила 1,3 млн рублей. Руководитель — Валерий Заруцкий.

Он же в 2015 году стал первым директором деликатесного супермаркета «Океан» на улице Костюкова в областном центре. Сейчас магазином руководит Елена Чернышевская. Примечательно, что фирма принадлежит Фуглаеву Даниилу Анатольевичу и Фуглаеву Ивану Сергеевичу (по 50% доли в УК). Есть ли связь между предпринимателями и братьями Сергеем и Анатолием Фуглаевыми — неизвестно. Но отчества владельцев «Океана» совпадают с именами известных бизнесменов.

Что касается последних, их задержали 10 ноября 2020 года в Белгороде. Родственников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело расследует Центральный аппарат СКР. Известно, что речь шла о возможном незаконном возмещении 116 млн рублей НДС через структуры, принадлежащие УК «Добрыня».

В июне Басманный районный суд Москвы продлил арест братьев Фуглаевых. Они останутся в СИЗО до 26 сентября.

Материалы по теме
Гендиректора «Добрыни» в Белгороде подозревают в невыплате зарплаты на 10 млн рублейНа посту гендиректора «УК „Добрыня“» Анатолия Фуглаева сменил Евгений СавранскийВ Белгороде 18 работников «Добрыни» добились выплаты 4,8 млн рублей долга по зарплате
#Новости#Магазин «океан»#Добрыня#Братья фуглаевы#Директор#Новости Белгорода#Есть повод#Эксклюзив#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18