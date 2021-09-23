В структуре первого директора магазина «Океан» сменился руководитель

Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Добрыня» назначили нового руководителя. Изменения в компании произошли 20 сентября. С 2020 года пост директора занимал Даниил Зенин. Его сменил Алексей Сбитнев, который является совладельцем компании по розничной торговле автомобильными деталями «Инкарс» (50% доли в УК) и владельцем фирмы по оптовой торговле прочими бытовыми товарами «Промторг».
Компания «Добрыня» зарегистрирована в Белгороде в 2018 году. Она занимается оптовой торговлей алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт. По итогам 2020 года чистая прибыль организации составила 1,3 млн рублей. Руководитель — Валерий Заруцкий.
Он же в 2015 году стал первым директором деликатесного супермаркета «Океан» на улице Костюкова в областном центре. Сейчас магазином руководит Елена Чернышевская. Примечательно, что фирма принадлежит Фуглаеву Даниилу Анатольевичу и Фуглаеву Ивану Сергеевичу (по 50% доли в УК). Есть ли связь между предпринимателями и братьями Сергеем и Анатолием Фуглаевыми — неизвестно. Но отчества владельцев «Океана» совпадают с именами известных бизнесменов.
Что касается последних, их задержали 10 ноября 2020 года в Белгороде. Родственников обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело расследует Центральный аппарат СКР. Известно, что речь шла о возможном незаконном возмещении 116 млн рублей НДС через структуры, принадлежащие УК «Добрыня».
В июне Басманный районный суд Москвы продлил арест братьев Фуглаевых. Они останутся в СИЗО до 26 сентября.