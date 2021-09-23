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Posted 23 сентября 2021, 13:56

Published 23 сентября 2021, 13:56

Modified 1 декабря, 08:29

Updated 1 декабря, 08:29

В Белгородской области супруги получат деньги и награды за крепкие браки

23 сентября 2021, 13:56
Сюжет
Эксклюзив
Семьям, прожившим в браке 50 лет и больше, выдадут от 10 до 20 тысяч рублей в годовщину свадьбы. Претендовать на премию смогут только люди, которые стали мужем и женой в Белгородской области и прожили в регионе не менее 20 лет.

На 11-м заседании заксобрания региона депутаты в первом чтении рассмотрели законопроект о выплатах к юбилеям свадеб. Информацию о проекте представил парламентарий Владимир Абельмазов.

Так, за брак продолжительностью 50 лет семьи получат 10 тысяч рублей, за 60-летие свадьбы — 15 тысяч рублей, а за 70 лет совместной жизни — 20 тысяч рублей.

На праздничную выплату могут рассчитывать только супружеские пары, являющиеся гражданами РФ, которые зарегистрировали свой брак в Белгородской области и прожили в регионе не менее 20 лет, при условии, что семья не разводилась, а брак не был признан судом недействительным.

Абельмазов отметил, что правительство будет также учитывать заключение браков в районах области, которые ранее входили в состав Курской и Воронежской областей.

Также на выплату претендуют вдовы и вдовцы, если их супруг умер в год юбилея совместной жизни. Они получат деньги, если попадут под все условия законопроекта.

Закон начнёт действовать с 1 января 2022 года, и выплату к золотой свадьбе получат порядка 8,5 тысячи семей, которые заранее подадут заявление на премию:

  • 4082 пары — за золотую свадьбу,
  • 2925 пар — за бриллиантовую свадьбу,
  • 1546 пар — за благодатную свадьбу.

В целом из средств областного бюджета на денежные поощрения юбилярам в следующем году уйдёт 111,6 млн рублей. В ближайшее время областное правительство определит, куда пары должны будут подать документы.

Председатель облдумы Ольга Павлова отметила, что депутатская инициатива получила широкий общественный резонанс, и не все граждане отнеслись к ней положительно. Так, некоторые высказывают в адрес парламентария недовольство в связи с тем, что выплаты не будут поступать каждой семейной паре, которая достигла юбилея. Ведь в регионе проживает много семей, которые узаконили свои отношения за пределами Белгородской области.

Сведений о том, сколько супружеских пар зарегистрировали брак в других субъектах Федерации и проживают в области, нет. Как раз правоприменительная практика покажет, как нам двигаться дальше. Но семейные ценности нужно поддерживать такими знаками внимания. Ольга Павлова

Также Павлова подчеркнула, что поощрение носит в первую очередь моральный характер и никак не относится к социальной поддержке, а создано как знак уважения к супругам, которые на протяжении долгих лет живут в браке.

В связи с этим, помимо выплаты, семьи будут отмечаться специальным знаком. Его разработкой думские комитеты начнут заниматься в ближайшее время.

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