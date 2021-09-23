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Posted 23 сентября 2021, 06:09

Published 23 сентября 2021, 06:09

Modified 1 декабря, 08:50

Updated 1 декабря, 08:50

В белгородских университетах создадут шесть лабораторий для молодых учёных

23 сентября 2021, 06:09
Сюжет
Губернатор
Заявки на кабинеты для исследований одобрили в Министерстве науки и высшего образования РФ. Субсидии на их строительство область получит уже в этом году, сообщил глава региона на своей странице в соцсети.

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации завершилась процедура отбора заявок на создание новых лабораторий по нацпроекту «Наука и университеты». Комиссия приняла решение оборудовать сразу шесть исследовательских пунктов в Белгородской области.

Так, три лаборатории создадут в НИУ «БелГУ», две — в БГТУ имени Шухова и одну в институте проблем управления имени Трапезникова в Москве, так как вуз является участником белгородского НОЦ. Субсидии на их строительство регион получит уже в 2021 году.

Я рад этому событию не только потому, что 2021 год — Год науки, но и потому, что наши молодые учёные, которые теперь останутся на территории Белгородской области, получат самое современное оборудование и смогут заняться любимым делом — исследованиями и наукой. Мы хотим новых решений и достижений, чтобы наша область процветала, а перспективная молодёжь оставалась на территории нашего замечательного региона. Вячеслав Гладков, руководитель Белгородской области

Как сообщил глава региона на своей странице в соцсети, учёные смогут проводить генетические и физико-химические, а также изучать цифровые системы в агропромышленном комплексе.

#Новости#Белгородская область#Наука#Губернатор#Касается каждого#Университеты#Вячеслав Гладков#Учёные
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