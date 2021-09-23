В белгородских университетах создадут шесть лабораторий для молодых учёных

Я рад этому событию не только потому, что 2021 год — Год науки, но и потому, что наши молодые учёные, которые теперь останутся на территории Белгородской области, получат самое современное оборудование и смогут заняться любимым делом — исследованиями и наукой. Мы хотим новых решений и достижений, чтобы наша область процветала, а перспективная молодёжь оставалась на территории нашего замечательного региона. Вячеслав Гладков, руководитель Белгородской области