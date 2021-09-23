В белгородских университетах создадут шесть лабораторий для молодых учёных

Posted 23 сентября 2021, 06:09
Published 23 сентября 2021, 06:09
Modified 1 декабря, 08:50
Updated 1 декабря, 08:50
В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации завершилась процедура отбора заявок на создание новых лабораторий по нацпроекту «Наука и университеты». Комиссия приняла решение оборудовать сразу шесть исследовательских пунктов в Белгородской области.
Так, три лаборатории создадут в НИУ «БелГУ», две — в БГТУ имени Шухова и одну в институте проблем управления имени Трапезникова в Москве, так как вуз является участником белгородского НОЦ. Субсидии на их строительство регион получит уже в 2021 году.
Я рад этому событию не только потому, что 2021 год — Год науки, но и потому, что наши молодые учёные, которые теперь останутся на территории Белгородской области, получат самое современное оборудование и смогут заняться любимым делом — исследованиями и наукой. Мы хотим новых решений и достижений, чтобы наша область процветала, а перспективная молодёжь оставалась на территории нашего замечательного региона. Вячеслав Гладков, руководитель Белгородской области
Как сообщил глава региона на своей странице в соцсети, учёные смогут проводить генетические и физико-химические, а также изучать цифровые системы в агропромышленном комплексе.