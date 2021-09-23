Семье из Строителя помогли восстановить крышу дома после шторма

После смерча мы обратились в местную администрацию. Они говорили, что попробуют нам помочь, но так как это частная собственность, ничего обещать не стали. После вашей публикации сразу начались «движки», приехали на следующий день подрядчики и начали смотреть, что можно сделать. Процесс пошёл.Юлия Мизгарова