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Семье из Строителя помогли восстановить крышу дома после шторма

23 сентября 2021, 05:15
В конце лета в редакцию ИА «Бел.Ру» обратилась семья Мизгаровых из города Строителя Белгородской области. Они рассказали, что смерч разрушил их жильё, а местная администрация не спешит помогать.

После нашей публикации о разрушенном доме в Строителе Яковлевского горокруга Белгородской области местные власти помогли семье Мизгаровых восстановить крышу.

Напомним, 20 августа во время шторма в доме Мизгаровых вылетели окна, повредились фронтон, вентиляция, электропроводка, подъёмный механизм гаражных ворот. С гаража и дома смерч снёс крышу и откинул её на 30 метров на проезжую часть. Дом семья строила в ипотеку почти 10 лет.

дом после штормадом после шторма
дом после штормадом после шторма
дом после штормадом после шторма
Фото: ИА "Бел.Ру"

После шторма в Белгородской области несколько недель шли проливные дожди. Во время дождей, рассказывает Юлия, из-за отсутствия крыши затопило первый этаж дома. Напомним, до шторма семья планировала в ближайшее время переезжать в это строение. После проливных дождей на стенах первого этажа появились потёки и на полу образовались лужи, пострадали оконные откосы.

Фото: Юлия Мизгарова

После смерча мы обратились в местную администрацию. Они говорили, что попробуют нам помочь, но так как это частная собственность, ничего обещать не стали. После вашей публикации сразу начались «движки», приехали на следующий день подрядчики и начали смотреть, что можно сделать. Процесс пошёл.Юлия Мизгарова

Позже Мизгаровым удалось попасть на приём к руководителю региона Вячеславу Гладкову: «Он позвонил, дал поручение нам помочь, этот звонок был финальным. С этого дня у нас начались работы».

Администрация Яковлевского горокруга помогла найти семье подрядчика. Сейчас в доме уже восстановлены внешняя стена, фронтон, вентиляция и крыша.

Уже восстановили крышу в доме и гараже. Сделали кровлю, обшили всё и сделали водостоки. 21 сентября рабочие уже почти всё доделали, и 22 сентября мы принимаем работу.Юлия Мизгарова

Фото: Юлия Мизгарова

Юлия рассказывает, что въезжать в дом они с мужем планируют уже через месяц.

Сейчас нам осталось восстановить электрику, вставить окна и отремонтировать подъёмный механизм гаражных ворот. Если всё будет хорошо, планируем въезжать в дом через месяц.Юлия Мизгарова

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