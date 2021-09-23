Прокуратура заинтересовалась белгородцем — советником губернатора Орловской области

Прокуроры нашли нарушения в сведениях о доходах советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Какие именно недочёты обнаружили сотрудники ведомства, не сообщается. По данным издания, проблемы выявили в сведениях за 2017–2018 гг.
Сейчас прокуроры проводят проверку по факту неотражения советником в справках ежемесячного дохода.
Губернатору Орловской области Андрею Клычкову внесли представление. Сергею Лежневу сделали замечание.
«Орелtimes» пишет, что СМИ подозревали блогера из Белгородской области в том, что он не указал в декларации дорогие иномарки и средства на счетах. Эту информацию советник опроверг.