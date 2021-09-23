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Прокуратура заинтересовалась белгородцем — советником губернатора Орловской области

23 сентября 2021, 04:11
Фото: Орелtimes
Правоохранители обнаружили нарушения в сведениях о доходах Сергея Лежнева. Главе региона внесли представление, Лежневу объявили замечание, сообщает «Орелtimes».

Прокуроры нашли нарушения в сведениях о доходах советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Какие именно недочёты обнаружили сотрудники ведомства, не сообщается. По данным издания, проблемы выявили в сведениях за 2017–2018 гг.

Сейчас прокуроры проводят проверку по факту неотражения советником в справках ежемесячного дохода.

Губернатору Орловской области Андрею Клычкову внесли представление. Сергею Лежневу сделали замечание.

«Орелtimes» пишет, что СМИ подозревали блогера из Белгородской области в том, что он не указал в декларации дорогие иномарки и средства на счетах. Эту информацию советник опроверг.

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