Когда дадут отопление в Белгороде и почему в домах не будет газа: темы дня

Жилой фонд Белгорода начнут отапливать с 27 сентября. С этого же дня отопительный сезон стартует в Губкинском горокруге, Белгородском и Прохоровском районах.
Раньше отопление не могут включить потому, что «Газпром газораспределение Белгород» запланировал проект по увеличению мощности. Подачу газа в рамках технологических мероприятий снизят, поэтому запускать тепло раньше нет смысла, заявил глава департамента городского хозяйства горадминистрации Сергей Некипелов.
Официально в Белгородской области отопительный сезон стартовал 20 сентября. Позже остальных тепло поступит в многоквартирные дома Грайворонского горокруга — с 1 октября.
В Белгороде в нескольких домах не будет газа. Связано это с проведением газоопасных работ на сетях газораспределения.
Газа не будет временно — с восьми часов утра 25 сентября до пяти часов вечера 26 сентября. Ограничения коснутся некоторых домов на бульваре Строителей, улицах Квасова, Першина, Проскурякова, Клыкова и т. д.
За продолжительный брак белгородцев будут награждать выплатами. К юбилеям в 50, 60 и 70 лет совместной жизни им будут вручать 10 тыс., 15 тыс. и 20 тыс. рублей соответственно. Соответствующий закон начнёт действовать с 1 января следующего года.
В 2022 году 50 лет совместной жизни отметят 4082 пары, 60 лет — 2925 пар, а 70 лет — 1546 пар. На выплаты юбилярам направят 111,6 млн рублей.