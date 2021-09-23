Депутатам Белгородской областной думы ввели KPI

23 сентября председатель белгородского заксобрания Ольга Павлова на 11-м заседании парламентариев предложила установить показатели деятельности депутатов, чтобы повысить эффективность их работы.
Для народных избранников утвердили методику расчёта оценки их деятельности, а также типовые и специфические показатели. К первым отнесли участие депутата в заседаниях думы и её комитетов, проведение приёмов граждан и информационную работу, а ко вторым — законотворческую деятельность, сопровождение инициативных проектов граждан, деловую активность и волонтёрскую работу.
В качестве мотивации к совершенствованию деятельности депутатов Павлова предложила ежегодно награждать пятерых парламентариев думы, которые покажут лучшие результаты.
Чем именно заксобрание будет награждать топ-5 депутатов в областной думе, решили не уточнять.