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Депутатам Белгородской областной думы ввели KPI

23 сентября 2021, 16:30
Фото: ИА «Бел.Ру»
Показатели деятельности нужны для стимулирования к улучшению работы парламентариев. По итогам года дума поощрит пятерых лучших депутатов.

23 сентября председатель белгородского заксобрания Ольга Павлова на 11-м заседании парламентариев предложила установить показатели деятельности депутатов, чтобы повысить эффективность их работы.

Для народных избранников утвердили методику расчёта оценки их деятельности, а также типовые и специфические показатели. К первым отнесли участие депутата в заседаниях думы и её комитетов, проведение приёмов граждан и информационную работу, а ко вторым — законотворческую деятельность, сопровождение инициативных проектов граждан, деловую активность и волонтёрскую работу.

В качестве мотивации к совершенствованию деятельности депутатов Павлова предложила ежегодно награждать пятерых парламентариев думы, которые покажут лучшие результаты.

Чем именно заксобрание будет награждать топ-5 депутатов в областной думе, решили не уточнять.

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