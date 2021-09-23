Депутатам Белгородской областной думы ввели KPI

Для народных избранников утвердили методику расчёта оценки их деятельности, а также типовые и специфические показатели. К первым отнесли участие депутата в заседаниях думы и её комитетов, проведение приёмов граждан и информационную работу, а ко вторым — законотворческую деятельность, сопровождение инициативных проектов граждан, деловую активность и волонтёрскую работу.