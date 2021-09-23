Белгородцам «впаривают» дорогие вибромассажные накидки: разбирается Роспотребнадзор

Одной из покупательниц вибромассажной накидки была жительница Шебекинского горокруга, для этого она даже взяла кредит. На товар она потратила 149 тыс. рублей. Спустя время она поняла, что накидка ей не нужна, но продавец возвращать деньги не хотел. Дело дошло до суда, и там встали на сторону потребительницы. Договор в итоге расторгли, женщине должны вернуть деньги за накидку, заплатить компенсацию морального вреда.