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Белгородцам «впаривают» дорогие вибромассажные накидки: разбирается Роспотребнадзор

23 сентября 2021, 08:02
Фото: сайт «Авито»
Жители региона получают СМС с приглашением на посвящённое здоровью мероприятие, а уже там некоторые под влиянием психологического воздействия покупают дорогостоящий товар или приобретают его в кредит. Расторгнуть договор купли-продажи в этом случае непросто, предупреждает Роспотребнадзор.

Белгородцы в последнее время стали чаще жаловаться сотрудникам ведомства на то, что им продали вибромассажные накидки, которые в итоге оказались не нужны.

Схема простая: жители региона получают СМС с приглашением на мероприятие, посвящённое здоровью, с презентацией и розыгрышем призов. Уже там им настойчиво предлагают купить дорогостоящую вибромассажную накидку. Реализацию товара осуществляет ООО «Комфорт Плюс».

Некоторые сдаются под влиянием продавцов и отдают за накидку немалую сумму или даже приобретают её в кредит. Уже после покупки белгородцы понимают, что товар им не нужен, и жалуются в Роспотребнадзор.

Обратившиеся просят помощи в расторжении договора купли-продажи. Однако сделать это сложно: подобные товары возврату не подлежат. Продавец может отказать покупателю, если накидка не подошла ему или оказалась не нужна. Жаловаться на высокую цену тоже бессмысленно: стоимость госрегулированию не подлежит, организации устанавливают её самостоятельно.

Расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата денег можно, только если продавец при заключении договора не предоставил возможность незамедлительно «получить информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора» или если ему продали некачественный товар, но в этом случае нужно заключение эксперта. Если сумму за покупку добровольно не вернут, можно идти в суд.

Одной из покупательниц вибромассажной накидки была жительница Шебекинского горокруга, для этого она даже взяла кредит. На товар она потратила 149 тыс. рублей. Спустя время она поняла, что накидка ей не нужна, но продавец возвращать деньги не хотел. Дело дошло до суда, и там встали на сторону потребительницы. Договор в итоге расторгли, женщине должны вернуть деньги за накидку, заплатить компенсацию морального вреда.

Ещё одной жительнице региона удалось отсудить за покупку вибромассажной накидки 170 тыс. рублей.

Отметим, что по похожей схеме действуют мошенники: они рассылают СМС с приглашением на «кулинарное шоу» и уже там предлагают купить посуду за 100 тыс. рублей.

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#Новости#Роспотребнадзор#Вибромассажные накидки#Общество
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