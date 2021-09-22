В Курске полгода назад установили фонари, но забыли включить на них свет

Старожилы рассказывают, что фонарей там не было с момента создания улицы, все 20 лет, пишут «Курские известия».
Сейчас там аккуратные дома, со стриженым газоном и красивым декором. Но когда улицу присоединили к городу, отключили единственный работающий там фонарь и запретили жителям устанавливать их самим.
После судебных решений и контроля прокуратуры фонари установили. Только они не светят. Власти обещали подключить свет в июне 2021 года, потом — в августе. Но ничего не изменилось. Жители улицы собираются протестовать.