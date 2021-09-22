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В Курске полгода назад установили фонари, но забыли включить на них свет

22 сентября 2021, 13:17
Фото: Курские известия
В 2018 году суд обязал мэрию города обустроить уличное освещение на Нижней Рябиновой. В марте 2021 года фонари поставили, но жители до сих пор ходят в потёмках.

Старожилы рассказывают, что фонарей там не было с момента создания улицы, все 20 лет, пишут «Курские известия».

Сейчас там аккуратные дома, со стриженым газоном и красивым декором. Но когда улицу присоединили к городу, отключили единственный работающий там фонарь и запретили жителям устанавливать их самим.

После судебных решений и контроля прокуратуры фонари установили. Только они не светят. Власти обещали подключить свет в июне 2021 года, потом — в августе. Но ничего не изменилось. Жители улицы собираются протестовать.

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#Новости#Освещение#Курск#Черноземье#Город
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